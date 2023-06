Skogsbrand rasar i Västerbotten ”Brandrisken högre än 2018”

Logga in

Sedan söndag förmiddag brinner det i skogen strax utanför Sorsele i Västerbottens län. Enligt uppgifter till Västerbottens-Kuriren rör det sig om sju hektar skogsmark. Inledningsvis sattes MSB:s brandflyg in för att stävja branden och under måndagen har helikoptrar fått ta över arbetet med att vattenbomba området.

– Det är inte släckt helt och hållet, men man har kunnat omringa branden. Man kan just nu hålla flankerna för att branden inte ska spridas, säger Jonas Hägglund.

Området som brinner ligger bredvid sjön Norr-Svergoträsket, bara några kilometer från Sorsele tätort, men det ska inte finnas någon risk för boende i närheten av området.

– Området ligger i en sydsluttning och brandförloppet gick väldigt fort. Det är extrema värden vad gäller brandrisken. Det är höga temperaturer och låg markfuktighet, säger han.

Bild 1 av 2 Helikoptrar har hjälpt till att vattenbomba området utanför Sorsele. Foto: Åke Berglund Bild 2 av 2 MSB:s brandflyg har under helgen vattenbombat skogsbranden strax utanför Sorsele i Västerbottens län. Foto: Mikael Keepon

Under dagen väntas temperaturen stiga till upp emot 30 grader på flera håll i Västerbotten. Under eftermiddagen kommer räddningstjänsten att hålla ett avstämningsmöte eftersom brandrisken väntas nå kritiska nivåer under kvällen.

– Vi har en peak av värdena för brandrisk vid 17-18 ikväll. Vi är inte oroliga, men vi vill inte att branden får fart igen eller börjar sprida sig, säger Jonas Hägglund.

Han sitter i Sundsvall och har ansvar för ett område som är 30 procent av landets yta. För att kunna håll koll på ett så stort område används flygplan som kör tre olika slingor och spejar efter bränder.

– Det är extremt torrt i hela norra Sverige. Söderut har det kommit lite regn men inte här. Värdena för brandrisken är i paritet med 2018 och på vissa håll ännu högre än 2018.

Bild 1 av 3 Bilder som räddningstjänsten tagit under söndagen visar hur endast aska återstår efter brandens framfart. Bild 2 av 3 Skogsbranden i Sorsele är omringad av personal på plats. Nu arbetar räddningstjänsten för att branden inte ska sprida sig. Foto: Magnus Norlund Bild 3 av 3 Räddningstjänsten har under hela söndagen och natten mot måndag haft personal på plats. Foto: Magnus Norlund

Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, säger att det i dagsläget finns flera varningar utfärdade om brandrisk i stora delar av Sverige. Varningarna gäller i princip samtliga kommuner med några få undantag.

– Det ser värst ut i delar av östra Svealand och fläckvis i Götaland. Men om man tittar på spridningsrisken är det extremt stor risk i större delen av Norrland.

Den kommande veckan väntas nederbörd på flera håll i landet, men det är inte några stora mängder som väntas komma säger hon.

–Det är lite fuktigare luft som beder ut sig över landet under tisdagen och under onsdagen kan det förekomma skurar. Regnområdet letar sig upp norrut och kommer att nå de allra nordligaste delarna på torsdagskvällen.

– Det hämmar absolut brandrisken, precis som att vi kan se att det är mer moln den här veckan. Det är svårt att säga hur mycket det kommer att hjälpa mot brandrisken.

Emma Härenstam på SMHI säger att största brandriskerna just nu är i östra Svealand och delar av Götaland, men att spridningsrisken för bränder är extremt stor i större delen av Norrland. Foto: SMHI

Bo Thunholm är grundvattenexpert på Sveriges geologiska institut, SGU. Han säger att det finns ett visst samband mellan grundvattnet och bränderna som rasar men att det kommer bli märkbart först senare i sommar.

– Påverkan på grundvattnet kommer efter en torr period, inte i direkt samband. I dagsläget kan vi se att grundvattennivårena i Götaland och Svealand ligger något under de normala för årstiden.

I mitten på augusti kommer grundvattennivåerna vara ovanligt låga i Götaland, Svealand och längs med Norrlandskusten.

– För de som har egna brunnar kan det bli störningar på vattenförsörjningen. Är man lantbrukare med djurbesättning kan det bli extra besvärligt med vattenförsörjningen, särskilt om man vet att man har legat nära gränsen tidigare år. Då ska man vara extra vaksam.

Han säger att sommartorkan inte har varit ett lika stort problem i norra Sverige men att de kan konstatera att klimatförändringarna påverkar grundvattnet.

– Sedan vi började mäta grundvattennivåerna på 1960-talet så har vi sett tendenserna väldigt tydligt. Effekterna av snösmältningen håller på att avta och nederbörden kommer i form av regn på flera håll. Men det är en långsam förändring.

De regnmängder som väntas komma under veckan kommer inte att påverka grundvattennivåerna nämnvärt säger Bo Thunholm.

– Det översta markskiktet är så avtorkat så det krävs stora nederbördsmängder för att det ska lindra grundvattenbristen.

