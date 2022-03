Skolinspektionen stänger tre skolor med 1 200 elever

I beslutet, som fattats av generaldirektören Helén Ängmo, heter det att bolagets företrädare visat en ”bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, ekonomisk misskötsamhet, bristande laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.”

Det har inte blidkat Skolinspektionen att ägarna nyligen tillsatt en ny styrelse. Myndigheten pekar på att stiftaren bedöms olämplig ”på grund av brott” och att denne ”alltjämt har ett bestämmande inflytande över Stiftelsen, och därigenom Edinit AB, enligt de gällande stadgarna.”

Eftersom myndigheten bedömer att bolaget ”saknar möjlighet att åtgärda bristerna” återkallas tillståndet från och med 30 juni utan föregående föreläggande.

Edinit AB är huvudman för gymnasieskolorna International IT College of Sweden belägen i Vasastan i Stockholm med omkring 390 elever, liksom i Göteborg. Verksamheten i Majorna i Göteborg har omkring 150 elever.

På skolorna bedrivs utbildning i el- och energiprogrammet, ekonomi- och estetiska programmet liksom naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet.

Utöver beslutet om att dra in dessa skolors tillstånd stängs nu också en grund- och förskola i Stockholm som stiftelsen driver, Jacobiskolan, tidigare Al-Azharskolan, med omkring 700 elever. Totalt berörs alltså drygt 1 200 elever av de olika besluten.

Skolinspektionen inledde 2019 en så kallad ägar- och ledningsprövning av skolornas ägarbolag, som i sin tur är dotterbolag till Stiftelsen för Bildning i Sverige.

Under utredningens gång har ägarbolaget argumenterat att det inte finns något personsamband mellan bolaget och stiftelsen och man har alltså även bytt ut styrelseledamöter. Hur stiftelsen bedrivs har ägarbolaget inte kunnat påverka, har man förklarat.

Men Skolinspektionen har bland annat fäst sig vid att stiftelsen bakom bolaget, som det heter i beslutet, ”länge har haft utestående fordringar om stora belopp på Al-Azhar Stiftelsen i Örebro”. En man, kallad AA i beslutet, dömdes 2019 för grova ekonomiska brott och har tills nyligen haft en ledande roll i stiftelsen.

Transaktionerna, bedömer Skolinspektionen, innebär att ”det kan röra sig om otillåten utlåning inom den så kallade förbjudna kretsen enligt stiftelselagen”.

Det läggs också ägarna till last att stiftelsen restförts för omfattande skatteskulder och lämnat in årsredovisningar för sent till revisorn respektive registreringsmyndigheten.

Gymnasieskolornas ägare Edinit AB:s styrelseordförande Jan Ekholm säger till DN att man ”naturligtvis kommer att överklaga beslutet”.

– Vi delar inte Skolinspektionens uppfattning. Det bolag som jag är engagerad i är välskött med god ekonomi. De enskilda turerna kring detta kan jag dock inte kommentera nu.

Ekholm understryker att han inte är engagerad i Jacobiskolans verksamhet och enbart uttalar sig om Edinit AB.

– I våra två skolor har vi omkring 550 elever. Dessa och personalen har fått en första information om beslutet. Vi är som ni förstår ganska chockade, vi förstår inte alls deras ställningstagande.