Skolkoncern med glädjebetyg och få behöriga lärare delar ut miljonbelopp

Logga in

Den första Entréskolan startades 2011. Sedan dess har skolkoncernen Amisgo AB öppnat grundskolor med estetisk profil på fem orter i landet: Västerås, Eskilstuna, Enköping, Stockholm och Örebro.

De närmaste åren planeras ytterligare tre skolor i Uppsala, Sollentuna och Järfälla.

På hemsidan skriver ägarna att ”Entréskolan har inga vinstdrivande krav.”

”Våra skolor arbetar med en noll-budget där inkomsterna av skolpengen används i skolans verksamhet för att säkerställa en undervisning av hög kvalitet och de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens”.

Men när DN granskar årsredovisningarna framstår en annan bild.

De senaste tre åren har skolbolaget Amisgo AB haft en nettoomsättning på 74 miljoner kronor per år. Under samma period har skolbolaget överfört en vinst på 5,5 miljoner kronor till moderbolaget AS Febo AB – med samma ägare som plockat ut vinsten som utdelning.

Varför skriver ni så när ni tar ut flera miljoner i vinst?

– Vad vi menar är att vi inte har några vinstdrivande krav när vi lägger vår budget. Alla inkomster och kostnader balanseras utifrån det vi har, säger Anna-Maria Febo som är skolchef och en av grundarna av skolbolaget.

Entréskolan har en låg andel behöriga lärare men skriver på hemsidan att den har ”de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens.” Foto: Jonas Lindkvist

På Entréskolans hemsidor skriver de även: ”Vi genomför de nationella proven och sätter betyg utifrån det svenska betygssystemet”.

När DN går igenom siffrorna från Skolverkets databaser visar sig även detta vara en sanning med modifikation.

Entréskolan sätter slutbetyg som avviker rejält uppåt jämfört med elevernas prestationer på de nationella proven.

Våren 2019 fick 81 procent av niondeklassarna på koncernens alla skolor slutbetyg i matematik som var högre än deras resultat på de nationella proven.

På Entréskolan i Västerås var andelen så hög som 95 procent. Tittar man bara på flickornas poäng fick samtliga högre betyg jämfört med vad de presterat på de nationella proven i matematik.

Det kan jämföras med snittet för alla enskilda skolor i landet som ligger på 35 procent.

Ingen elev som gick ut nian på någon av koncernens skolor fick ett slutbetyg i matematik som var lägre än deras resultat på nationella provet det läsåret.

Vi har jobbat mycket med detta sedan vi fick påpekandena från Skolinspektionen

I juni 2021 fick Entréskolan i Västerås en anmärkning från Skolinspektionen. Lärare påstod då att de inte var medvetna om att det var så stora skillnader mellan betyg och provresultat. Därefter förklarade skolledningen i en inlaga till Skolinspektionen att de vidtagit åtgärder som gjort att de kommit till rätta med den skeva betygssättningen.

Det resulterade i att Skolinspektionen avslutade ärendet i juni 2022.

Men när DN granskar statistiken från Skolverkets databas visar det sig att hälften av alla elever som tog examen på Entréskolan i Västerås förra våren fick högre slutbetyg i matematik än vad de presterade på nationella provet.

På Entréskolan i Enköping var det så många som 85 procent.

Ingen av eleverna i Västerås eller Enköping fick ett slutbetyg i matematik som var lägre än provresultatet.

De två ägarna av Entréskolan skriver att de inte har några ”vinstdrivande krav” men har de senaste tre åren tagit ut 5,5 miljoner i vinstutdelning. Foto: Jonas Lindkvist

Tittar man på alla Entréskolor var andelen som fick högre slutbetyg 57 procent medan andelen som fick lägre bara var 2 procent.

– Vi har jobbat mycket med detta sedan vi fick påpekandena från Skolinspektionen, säger Anna-Maria Febo.

En förklaring till de högre slutbetygen är att lärare på Entréskolorna har gjort en ”sammanvägd bedömning av elevernas kunskaper” och inte bara tittat på de nationella proven, menar hon.

Fakta. Friskolor sätter högre betyg ● I skollagen står att vid betygssättning i ett ämne som det ges ett nationellt prov i ska elevens resultat på det provet särskilt beaktas. Det är ett sätt att motverka betygsinflation, som pekas ut som ett av den svenska skolans stora problem. ● Det finns undersökningar som tyder på att fristående skolor sätter högre betyg på sämre prestationer jämfört med andra skolor. ● Det kan leda till att friskoleelever kommer in på utbildningar som de inte klarar av, och går före elever som har bättre förutsättningar att klara dessa utbildningar. ● 2018 kom Skolverkets rapport ”Från gymnasieskola till högskola” som visar att elever från kommunala gymnasieskolor klarade första året på högskolan något bättre än elever från friskolor med samma betyg. ● Det finns också forskning av nationalekonomerna Jonas Vlachos och Björn Tyrefors som visar att friskolor rättar de nationella proven mer generöst än kommunala skolor och dessutom sätter högre betyg på elevernas prestationer. ● I Skolverkets databas finns uppgifter om resultaten mellan skolors nationella prov och slutbetyg åk 9 i engelska, matematik och svenska. Skillnaden mellan slutbetyg och provbetyg i matematik är särskilt intressant eftersom det är ett ämne som är enklare att mäta än exempelvis språk, där svaren är öppnare för bedömning. Källor: Skolinspektionen, Skolverket, DN Visa mer Visa mindre

Betygsinflationen brukar förklaras med att skolor konkurrerar med varandra om elever och att höga betyg kan locka fler elever att söka sig till en skola. Det är en förklaring som avfärdas av Anna-Maria Febo.

– Det handlar nog mer om att lärare känner en press och vill att eleverna ska lyckas och få ett godkänt slutbetyg. Det kan också finnas andra orsaker, som att man kanske inte gett elever de anpassningar som de haft behov av på de nationella proven.

En annan förklaring skulle kunna vara att koncernen anställer få behöriga lärare. Bara hälften av koncernens lärare är behöriga i matematik, vilket är långt under genomsnittet för landet.

Trots det skriver alltså skolan att de använder skolpengen för att anställa ”de bästa legitimerade lärarna med lång erfarenhet och hög pedagogisk kompetens.”

Är det inte fel information att rikta till föräldrar som försöker göra ett välinformerat skolval?

– Alltså, det är ju det målet vi har, säger Anna-Maria Febo.

Skolkoncernen Amisgo AB planerar att öppna nya skolor i Uppsala, Sollentuna och Järfälla. Anna-Maria Febo säger att de annonserar efter behöriga lärare. Hon tror att det kommer vara lättare på dessa skolor eftersom det finns breda lärarutbildningar som utbildar lärare i exempelvis matematik i Uppsala och Stockholm.

Vi kan inte förelägga en skola enbart för att det finns för få lärare

Reglerna om att det måste finnas behöriga lärare på skolorna skärptes 2015. Skolinspektionen gavs då möjlighet att ingripa om lärarresurserna ansågs vara otillräckliga på ett sätt som påverkade elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen.

Håkan Eilard, som är doktor i pedagogik och skrivit en avhandling om statens styrning av skolan genom tillsyn, menar att Skolinspektionen har använt dessa sanktionsmöjligheter sparsamt.

– Det beror på att skollagen inte anger hur stort antal behöriga lärare en skola ska ha. Därför kan vi inte förelägga en skola enbart för att det finns för få lärare, säger Carin Clevesjö, enhetschef på Skolinspektionen.

Skolinspektionen behöver i stället kunna koppla få behöriga lärare till brister i till exempel trygghet och studiero eller särskilt stöd.

– När vi beviljar nya tillstånd ställer vi frågor om lärarresurser för att säkerställa att man har behöriga lärare och en god lärartäthet, något vi kopplar till elevernas möjligheter att nå målen, säger Carin Clevesjö.

”Det är viktigt att vårdnadshavare och elever själva granskar att den dokumentation som finns stämmer innan de väljer skola”, säger Carin Clevesjö vid Skolinspektionen. Foto: Skolinspektionen

Kan Skolinspektionen dra tillbaka tillståndet att starta nya skolor om en skolhuvudman har få behöriga lärare och inte sköter betygssättningen i redan befintliga skolor?

– Om man bedömer att det är en sådan allvarlig brist att man inte kan komma tillrätta med den, efter att man fått möjlighet att först vidta rättelse, så kan det ligga till grund för att återkalla tillstånd.

Kan Skolinspektionen göra en tillsyn för att granska att den information som lämnas till barn och föräldrar, till exempel på skolans hemsida, är korrekt?

– Nej, vi har inget lagstöd att följa upp den typen av information. Därför är det viktigt att vårdnadshavare och elever själva granskar att den dokumentation som finns stämmer innan de väljer skola.

Läs mer:

Friskolerektor kopplade lärares löner till elevers betyg

Rapport: Friskolor sätter högre betyg på sina elever