SKR: Svårt veta om nya riktlinjerna för testning är tillräckliga

Den kraftigt växande smittspridningen har lett till hårt tryck på provtagningen för covid-19. Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att över en halv miljon pcr-tester genomfördes under förra veckan. Så mycket har det aldrig testats under pandemin. När Sverige införde en storskalig coronatestning under våren 2020 var målet att testa 100 000 personer i veckan – den nivån har nu femdubblats.

– Vi har en enormt stor testkapacitet, men på grund av den höga nivå av smitta och symtom som vi ser i samhället just nu så räcker det inte, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Framförallt är det bristen på kvalificerad labbpersonal som ställer till det.

– I nuläget är det inte inte provkit eller provtagningsförmågan som är de begränsande stegen utan det är analyskapaciteten. När vi har en sådan hög smittspridning och många i karantän drabbas även laboratorierna av personalbortfall. Det krävs kvalificerad personal och det går inte att fylla på med vem som helst, säger Emma Spak.

Det utmanande läget när det kommer till provtagningen är något som de flesta 21 regioner vittnar om för DN. Region Norrbotten skriver i ett mejl att situationen är ”mycket ansträngd” och att den som testar sig i snitt får vänta fyra-fem dagar innan man får svar. I Sörmland är det ”ett oerhört tryck” där väntetiderna har ökat från 48 till 72 timmar. I Region Kronoberg har man tvingats pausa all provtagning för allmänheten. Däremot kommer slutenvårdspatienter, boende på särskilt boende, personer med hemtjänst eller vård- och omsorgspersonal att fortsatt kunna testas.

De senaste veckorna har DN uppmärksammat att Västra Götalandsregionen gång på gång slagit nya rekord i antalet tester. Den här veckan räknar Per Sikora, provtagningsansvarig i regionen, att man hamnar på cirka 120 000 tester.

– Det är ett fortsatt pressat läge, säger han och tar upp arbetssituationen för personalen på vårdcentralerna.

– De har långa köer med sökande som ska hämta och lämna provtagningskit. Samtidigt ska de ta hand om folk som söker vård. Det är väldigt tungt för dem.

För att hantera situationen har regionen på olika sätt utökat testkapaciteten, bland annat genom att flyga runt 60 000 tester i veckan till ett labb i Ebersberg i södra Tyskland. Det förs även diskussioner om att skicka tester till ett labb i nederländska Rotterdam, men det kan bli aktuellt först om om ett par veckor, enligt Sikora. För närvarande är Västra Götaland den enda regionen som skickar tester utomlands.

Han räknar med att PCR-testerna hittills har kostat Västra Götaland runt två miljarder kronor sedan pandemins start.

– Det är mycket pengar, men det täcks av statsbidrag.

Regionernas ohållbara situation när det kommer till provtagning för covid-19 har gjort att Folkhälsomyndigheten under torsdagen kom med nya rekommendationer om hur testningen ska prioriteras. Bland annat rekommenderas regionerna att ge lägre prioritet till personer som inte behöver vara på arbetet.

Detta välkomnas av flera regioner, inte minst Västra Götaland.

– Det var en nödvändig åtgärd som behövde göras. Situation har inte varit hållbar, säger Per Sikora och tillägger:

– För varje gång vi har skalat upp kapaciteten har provtagningen skalat upp i samma takt.

Kommer det att vara tillräckligt?

– Ja, jag tror det. Vi kommer ner i mer hanterbara nivåer av provtagning. Vi hoppas att det ger oss det andrum som vi behöver för att kunna hålla jämn takt.

Redan under torsdagen gick regionen ut med nya riktlinjer till invånarna: Personer som inte behöver vara fysiskt på plats på sitt arbete behöver inte längre provta sig. De som ska testa sig är personer som har medicinska behov efter läkares bedömning, personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg och personer med symptom som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Den sistnämnda gruppen gäller även elever.

Även Emma Spak på SKR är positiv till förändringarna.

– Vi ser väldigt positivt på att Folkhälsomyndigheten gjort ett förtydligande om hur regionerna ska prioritera testningen. Vi uppfattar att myndigheten har hörsammat utmaningen som regionerna har. Sedan får vi se hur väl det räcker och hur det kommer att fungera i realiteten. Det är svårt att förutse.

