SL sänker kraven på MTR – behöver bara köra 90 procent av ordinarie tabell

Logga in

Logga in

Det är Sörmlands Nyheter som avslöjar att SL nu sänker nivån på sin beställning av tågproduktion från MTR som kör pendeltågen i Stockholms län. Tidigare var kravet att MTR skulle leverera 100 procents pendeltågstrafik. Nu ligger beställningen på 90 procent.

Trafikutbudet har i praktiken sedan en tid tillbaka legat på just 90 procent av ordinarie tidtabell, men nu ger alltså trafikförvaltningen sitt formella godkännande om att detta är den nya normalnivån. Tills vidare behöver alltså MTR inte fokusera på att nå upp till en nivå som de ändå inte klarar av att nå.

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) säger till DN att den sänkta nivån kommer att medföra en mer pålitlig trafik.

Tror du att ni kommer att behöva sänka beställningsnivån ytterligare?

– Jag kan inte spekulera i det nu. Det viktigaste för oss är att så många pendeltåg som möjligt går, säger Anton Fendert.

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig för MTR pendeltåg, säger att bolaget anpassade sitt trafikupplägg redan i mars på grund av den nationella lokförarbristen. Andra faktorer som spelat in har varit ett stort antal sjukskrivningar, eftereffekter av den vilda strejken bland lokförare och strejkvarslen.

– Det här är en del av processen med att jobba oss tillbaka till den ordinarie beställningen på 100 procent, säger Niklas Ekström.

Stockholms kollektivtrafik är under hård press. Enligt Anton Fendert saknas över två miljarder kronor för att ekonomin ska gå ihop. Men trafikförvaltningen meddelade nyligen att resultatet för årets första fyra månader visar, över förväntan, ett plus på 126 miljoner. Detta beror delvis på de viten som MTR har betalat in på grund av strulet i pendeltågstrafiken.

Att beställningsnivån nu sänks innebär att MTR inte behöver betala viten om de når upp till 90 procents trafikutbud. Men enligt Niklas Ekström innebär detta ingen ekonomisk vinning för MTR eftersom de inte heller får samma ersättning från SL som de hade fått om de kört enligt ordinarie tabell.

– Det innebär absolut ingen vinst för MTR. Det här är ingen ekonomisk avvägning, säger han.

Är det omöjligt i dagsläget att köra pendeltåg enligt ordinarie tidtabell?

– Utifrån den mängd lokförare som vi har just nu så är det väldigt svårt att på ett pålitligt sätt nå fram till den ordinarie trafikmängden.

Niklas Ekström säger att MTR för närvarande har över 200 lokförare under utbildning. Dessa ska enligt planen kunna börja köra tåg efter sommaren.

– Vi hoppas kunna gå tillbaks till ordinarie trafik tidigare än så. Men när vi får de nya lokförarna i trafik så kommer vi absolut att kunna köra enligt ordinarie beställning.

Läs mer:

Stora störningar i Stockholms pendeltågtrafik

Efter kaoset – Region Stockholm förlänger inte pendeltågsavtalet med MTR

Beslut om ensamarbete på pendeltåg överklagas