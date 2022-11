SL: Trafiken igång – men inställda avgångar och förseningar

Måndagens snöoväder skapade stora problem för kollektivtrafiken då i stort sett all busstrafik var indragen. Den orangea och sedan gula vädervarningen som SMHI utfärdade har under natten tagits bort och snöfallet har upphört.

– Det är mycket bättre i dag om vi jämför med gårdagen, säger Andreas Strömberg, presschef på SL om tisdagens trafik på vägar och spår.

Samtidigt kvarstår trafikstörningar och man resenärerna får räkna med inställda avgångar och förseningar. Förutsättningarna beror till stor del på att väghållarna kan snöröja och halkbekämpa, enligt Andreas Strömberg.

– Busstrafiken är beroende av halkbekämpning och snöröjning och SL kör på vägar som kommunerna och Trafikverket halkbekämpar. Men vi är ute nu med ganska mycket trafik och hoppas det håller i sig när det blir mer trafik på Stockholms vägar nu på morgonen, säger han.

Pendeltågen kör med reducerad trafik. Det är framkomlighet överallt utom på Lidingöbanan och Spårväg City som vid 06.30-tiden stod stilla på grund av snöröjningsproblem.

– Jag har ingen prognos på när det kan vara avhjälpt.

Även på Nynäsbanan har tågtrafiken åter börjat rulla efter att ha varit helt avstängd under gårdagskvällen.

Tunnelbanan fungerade i stort sett utan stora störningar på måndagen men drabbade sent i går kväll när det rasade träd över spåren som gjorde att det kom in blöt snö i växlarna. Men på tisdagen flyter tunnelbanans trafik utan problem.

SL uppmanar alla resenärer att vara ute i god tid.

Bör man arbeta hemifrån om man kan även i dag?

– Vi ser att våra system fungerar i dag men kan man jobba hemma är det ingen nackdel, säger Andreas Strömberg.

Polisen däremot uppmanar Stockholmare att jobba hemifrån om man kan även under tisdagen. De som ska ut på vägarna får räkna med att trafiken går långsammare på grund av halka, snömodd, dålig sikt och snörök.

Inom SJ är det fortsatta störningar för tågtrafiken på landets spårnät som kommer vara reducerad, skriver SJ på sin hemsida. Det är främst sträckorna Stockholm C–Uppsala C, Stockholm C–Västerås C och Gävle C–Linköping C som berörs. Det kan även förekomma förlängda restider.

Den som har möjlighet att avstå att resa under tisdagen uppmanas att boka om sin biljett.

Under måndagen ställdes flera tåg in till följd av det kraftiga snöovädret.