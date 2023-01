SL:s nya tåg klarar inte fullsatta vagnar – strulet fortsätter

Hösten 2020 tog SL den helt nya tågmodellen C30 i trafik på den hårt belastade röda linjen i Stockholms tunnelbana.

Vagnarna är utformade för att svälja åtta procent fler passagerare än den tidigare modellen och antalet sittplatser har därför minskats med 25 procent. Men med jämna mellanrum har tågen stannat när de blir fullsatta. Det inträffade bland annat i samband med stora publikevenemang som Lollapalooza och Pride-festivalen i somras.

I oktober återkom problemen och ställde till med omfattande störningar i kollektivtrafiken. Under torsdagen hände det igen, vilket P4 Stockholm berättat om.

Då som nu är det samma orsak till krånglet, berättar SL:s presskommunikatör Elin Lindström. Närmare bestämt handlar det om att de elektronikkort som finns i tågens säkerhetssystem inte är dimensionerade för en tillräckligt hög last. Fordonen testkördes i början av pandemin, då antalet resenärer var få, och när tågen nu blir fullsatta stannar de.

– Tågen är byggda för att klara en mycket större last. Själva felet kommer från en mjukvarubugg i ett datorkommunikationskort som gör att kommunikationen mellan signalsystemet och fordonsdatorn stoppas när lasten blir för hög, säger Elin Lindström och fortsätter:

– Gränssnittet är dimensionerat för att täcka in hela viktintervallet, men tyvärr upptäcktes inte mjukvarufelet i leverantörens tester, eftersom även testutrustningen hade motsvarande fel. Det upptäcktes inte heller under fordonstesterna eftersom de skedde under pandemin när det var färre resenärer och felet bygger på att båda vagnarna måste vara högt lastade.

Vagnarna på C30-tågen är särskilt utformade för att rymma extra många resenärer. Foto: Kevin Chang

Problemet uppstår när den totala tågvikten överstiger 327 ton, vilket motsvarar ungefär 250 personer i vardera vagn – det vill säga 500 personer i ett fullängdståg.

I höstas sade SL:s presstalesperson Claes Keisu att problemet var prioriterat och måste lösas. Strulet har alltså fortsatt, även om det är relativt ovanligt.

– I takt med att det har blivit fler som reser kollektivt igen så har det skett vid fler tillfällen. Vi har fått drygt 40 rapporter under år 2022. Med det sagt kör tunnelbanan totalt 1 900 avgångar per dygn på alla linjer, säger Elin Lindström.

Totalt har MTR, som kör tunnelbanan på uppdrag av SL, nu fått 30 omprogrammerade kort, varav 20 har installerats. I dag har 20 av 36 fordon omprogrammerade kort. De tio återstående korten ska installeras under de nästkommande två veckorna.

– Anledningen till att det tar tid är att korten behöver skickas till fabrikören Siemens i Tyskland för att de ska programmeras om och få en ny märkning, men vi håller på att ställa om så att det även går att göra uppdateringen på plats i Sverige. Till en början var vi också tvungna att söka tillstånd hos Transportstyrelsen eftersom vi behövde göra förändringar i säkerhetssystemet, säger Elin Lindström.

SL:s bedömning är att felet kommer att vara åtgärdat på samtliga fordon under våren. Installationen av de nya korten beräknas kosta runt 200 000 kronor.

SL:s C30-tåg Längd: 70 meter. Två C30-vagnar kan kopplas ihop och bildar då ett fullängdståg på 140 meter. Vikt: 116 ton. Antal dörrar: 12 passagerardörrar per vagnsida (24 dörrar per fullängdståg mot 21 stycken på C20). Högsta hastighet: 90 kilometer i timmen. Material interiört: Bland annat aluminium, ull, läder och rostfritt stål. Material exteriört: Aluminium. Så många resenärer ryms i en C30-vagn Om man räknar med fem passagerare per kvadratmeter i ett fullängdståg, det vill säga med två vagnar: 280 sittande 1 028 stående Totalt: 1 308 totalt Om man räknar med sju passagerare per kvadratmeter: 280 sittande 1 440 stående Totalt: 1 720 Fakta: SL Visa mer

