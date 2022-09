Smash and grab-kupp mot Kista galleria

Larmet om händelsen inkom klockan 05 på onsdagsmorgonen. En inringare påtalade då att en kraftig smäll hörts. Därefter ska flera personer ha lämnat gallerian i en bil.

Det skulle snart visa sig att en hjullastare körts in genom väggen till en restaurang i köpcentret. Gärningspersonerna verkar dock ha haft siktet inställt på ett växlingskontor.

– Men det verkar de inte ha tagit sig in i. I nuläget verkar det inte som att de har fått med sig något gods från platsen, men det kan jag inte säga tvärsäkert, säger Daniel Wikdahl.

Brottsplatsen är avspärrad och polisen har sedan tidig morgon haft den under bevakning. En teknisk undersökning pågår nu.

Ingen är än så länge gripen i ärendet.

En liknande händelse inträffade i Kista galleria för några veckor sedan. Då kördes två bilar in i köpcentret via en restaurang tidigt på morgonen. Då var gärningspersonernas mål att ta sig in på ett växlingskontor. Skadorna på fastighetens fasad blev omfattande.