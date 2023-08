SMHI har utfärdat röda varningar i fem län

Logga in

Ytterligare en dag med regn, blåst och åska väntas när stormen Hans fördjupas. I sydvästra Sverige och på Gotland finns vindvarningar utfärdade med risk för stormbyar. På västkusten och i Skåne är vinden som mest intensiv under förmiddagen närmast kusten. För Gotlands del kulminerar blåsten på eftermiddagen, främst i de södra delarna av ön.

– Delar av västkusten ser ut att drabbas värst av Hans i dag. Där finns inte bara två meteorologiska varningar utan även en röd och orange hydrologisk varning och en oceanografisk varning, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

Även övriga delar av Sverige verkar bli blåsigt, om än inte tillräckligt för att SMHI ska utfärda en varning.

Bilar försöker ta sig genom en översvämmad rondell i Arlöv vid den avstängda översvämmade Västkustvägen E6 utanför Malmö på måndagsmorgonen. Foto: Johan Nilsson/TT

Till följd av ovädret är det stopp i tågtrafiken mellan Rättvik och Tällberg i Dalarna, vilket påverkar sträckan mellan Borlänge och Morastrand. Ett tidigare stopp mellan Katrineholm och Hallsberg orsakar vissa förseningar på sträckorna mellan Stockholm och Göteborg samt Örebro och Göteborg. Dessutom finns risk för trafikstörningar på andra tåglinjer på grund av vädret.

Gällande biltrafiken har flera vägar i Värmland stängts av på grund av översvämningar. Det handlar bland annat om väg 611 och väg 551. Även motorvägen E6 i höjd med Kållared söder om Göteborg har översvämmats med två avstängda körfält som följd.

Destination Gotland har ställt in sex färjeavgångar under eftermiddagen från Gotland till Nynäshamn respektive Oskarshamn, rapporterar P4 Gotland. Den första inställda avgången var planerad att gå till Nynäshamn vid 16-tiden på tisdagseftermiddagen. Efterföljande fem avgångar är också inställda. Prognosen visar vindbyar på uppemot 25 meter per sekund, vilket klassas som storm.

Ett SJ-tåg med 120 passagerare spårade på måndagen ur mellan Iggesund och Hudiksvall. Foto: Mats Andersson/TT

Redan under måndagen orsakade ovädret stora problem på grund av intensivt regnande. I Hudiksvall spårade ett SJ-tåg med 120 passagerare ur. Arbetet med att reparera spåren på sträckan Iggesund-Hudiksvall väntas pågå hela veckan, enligt Trafikverket. En sektion av banvallen är borta till följd av kraftigt regn. Olyckan inträffade vid lunchtid på måndagen och två av totalt fyra vagnar välte.

På måndagseftermiddagen utfärdade SMHI nya varningar även för torsdag och fredag, där orange varningar för översvämningar omfattar södra delarna av landet.

– Hans är inte färdig, men imorgon avtar vinden på flera håll, säger Emma Härenstam på SMHI.

Framåt helgen ser vädret ut att stabiliseras i landet.