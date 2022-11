Smhi: Så mycket snö har fallit över Stockholm

Det var på lördagseftermiddagen som vintern rivstartade i Stockholmsområdet. Ett intensivt snöfall medförde att det snabbt blev stökigt på vägarna och SL ställde in all busstrafik i Stockholms innerstad. Under natten mot måndagen tog snöandet ny fart.

– Det som har varit bekymmersamt med det här snöovädret är att det har kommit i stötar. Det har rullat in, försvunnit och vi har gett oss ut och jobbat. Sedan kommer det tillbaks igen. Vi blir aldrig färdiga med snöröjningen och halkbekämpningen, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Nattens snöfall ledde till många inställda bussar under måndagen. Foto: Alexander Mahmoud

Mellan klockan 07 på söndagsmorgonen och klockan 07 på måndagen så föll det 15,7 millimeter nederbörd i smält form vid mätstationen på Observatoriekullen i Vasastaden i Stockholms innerstad. På måndagsmorgonen var snödjupet på samma plats 25 centimeter.

– Stockholms innerstad är en av de platser i länet där det föll mest snö, det är anmärkningsvärt, säger Marcus Letalick, meteorolog på SMHI.

Som mest intensivt snöade det mellan klockan 02 och 03 under natten mot måndagen.

– Lokalt föll det upp till tre centimeter snö per timme i Stockholms innerstad där mitt i natten.

Lika dramatiskt som den 9 november 2016 var dock inte snöandet. Då drabbades Stockholm av det tidigaste och mest omfattande snöovädret sedan SMHI började föra statistik 1905. Då uppmättes ett snödjup på 39 centimeter den 10 november.

– Mellan den 9 och den 16 november 2016 så var det ett snödjup på över 18 centimeter. Nu kommer vi nog inte att ha lika många dagar med stort snödjup eftersom det väntas bli varmare, säger Marcus Letalick.

Stockholms innerstad är en av de platser i länet som fått mest snö. Foto: Alexander Mahmoud

Som om det inte vore nog med all snö så åskade det dessutom på sina håll i huvudstadsområdet. Under natten fick polisen in flera larm om skottlossning i Södertälje, men det handlade alltså i själva verket om skarpa åskknallar. Några av de fordon som röjer snö i Stockholm slogs ut då de träffades av blixten.

Marcus Letalick säger att det är ovanligt att det åskar om vintern, men påpekar samtidigt att det handlade om att förutsättningarna föll på plats.

– Man talar ibland om ingrediensbaserade förklaringsmodeller. Nu var ingredienserna relativt höga temperaturer vid havsytan i Östersjön samtidigt som det var kallt högt uppe i atmosfären. Det skapar förutsättningar både för snökanoner och åska.

