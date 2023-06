SMHI varnar för höga temperaturer i delar av landet

Värmenivåerna som väntas i Sverige kan beskrivas som högre än normala, enligt Charlotta Eriksson, som är meteorolog på SMHI.

– Jämfört med medelsnittet, för de kommande dagarna, så kan vi säga att temperaturerna ligger över det normala över hela landet.

Det gäller särskilt för norra delarna av landet. I Stockholmsområdet är det däremot inte ovanligt att under den första halvan i juni vissa år ha temperaturer mellan 25 och 30 grader. Under förra året var det varmaste 24 grader som max i huvudstaden under denna period.

Men någon rekordvärme är det däremot inte att tala om utifrån prognoserna som finns nu.

– Ska man upp mot rekordnivåer måste man komma upp mot 38 grader, säger Charlotta Eriksson.

Det svenska värmerekordet är från den 29 juni 1947 i Målilla, när 38 grader uppmättes.

Årets värmerekord kommer i alla fall mest troligt att slås. Högsta temperaturen som uppmätts hittills i år var i också i Målilla, med 28,8 grader den 8 juni.

Det som däremot sticker ut för årets juni är torkan. Det finns platser i Sverige där det inte har regnat alls denna månad, då främst i södra Sverige.

– Generellt har vi knappt fått någon nederbörd alls i södra Sverige, säger Charlotta Eriksson.

Det leder till ökad brandrisk. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbrand i Norrland och för extremt stor risk i södra halvan av landet. Söderut har skogsbränder redan härjat på vissa håll det senaste dygnet, som utanför Alsterbro i Nybro kommun och utanför Mölnlycke.

Under onsdagen och resten av veckan rör sig varmare luft in över landet, med temperaturer på runt 25 till 27 grader. Under helgen letar sig temperaturer in uppemot 30 grader i östra Svealand och nordvästra Götaland.

Därför varnar SMHI för höga temperaturer som kan leda till ökad påfrestning på kroppen de kommande dagarna, då i större delarna av södra halvan av Sverige och delar av södra Norrland.

– Det gäller då främst för riskgrupper, när den maximala temperaturen väntas bli högre än 26 grader, säger Charlotta Eriksson.

För stora delar av landet kan man räkna med årets första värmebölja, alltså att temperaturen väntas bli över 25 grader under en tidsperiod om fem dagar.

– Det ser det ut att kunna bli i vissa områden, säger Charlotta Eriksson.

