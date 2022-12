SMHI varnar för kraftigt snöfall i Norrland

Hårda vindar och kraftigt snöfall. Det har personer i kustområdet mellan Sundsvall och Kalix att vänta sig under senare delen av torsdagen och under fredagen. SMHI har utfärdat en gul varning för hela området – samt en orange för delar av Ångermanland och Västerbotten.

– Man bör tänka på att trafiken kan gå långsammare på grund av halka och dålig sikt, och att det finns risk för begränsad framkomlighet på vägar som inte hunnit snöröjas, säger Erik Höjgård-Olsen, meteorolog vid SMHI.

Snöfallet väntas dra upp över landet under torsdagen, för att tillta under natten mot fredagen. Enligt SMHI:s prognos kan upp till tre decimeter snö komma att falla i områden med det kraftigaste snöfallet, fördelat på de två dygnen.

– Vi har ett nederbördsområde som dragit in under natten mot torsdag. I Götaland och Svealand faller den nederbörden som regn, men i höjd med Gävleborgs län och Dalarna börjar nederbörden övergå i snö.

– Som mest kan det falla upp till två-tre centimeter i timmen i de områden där det snöar som mest intensivt, sade Erik Höjgård-Olsen på torsdagsmorgonen.

SMHI har utfärdat en gul varning även i Lapplands- och Jämtlandsfjällen, med anledning av hård vind.

– Det handlar om tidvis mycket hård medelvind, framför allt på kalfjället. Jag kan tänka mig att det är många besökare i fjällen under jul- och nyår, och det kan vara bra att vara medveten om att det kan vara blåsigt, säger Erik Höjgård-Olsen.

På Trafikverket ser man under torsdagsförmiddagen inga problem ännu med vägarna längs norrlandskusten.

– Just nu ser det helt okej ut, det har inte dragit igång än. Ikväll finns det risk för besvärligt väglag, men just nu ser det normalt ut, säger Felicia Danielsson på Trafikverkets presstjänst.

Hur ser prognosen ut för kvällen och natten?

– Som tur är drar ovädret in när det är lite trafik, däremot är det oftast tungtrafik som kör under natten och de har generellt problem när det är snöfall. Vi kan nog räkna med att det kommer bli en del stillastående lastbilar under kvällen och natten, säger Felicia Danielsson.