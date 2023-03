SMHI varnar för nytt snöfall på måndagen

Nederbördsområdet svepte in över de mest södra delarna av Sverige under natten till måndag, och under förmiddagen väntas det nå Svealand. Där har SMHI utfärdat flera gula varningar för snöfall i kombination med vind.

– På morgonen ligger nederbördsområdet över delar av Götaland. Där snöar det på flera håll, men i vissa delar har det övergått till regn. Längre norrut, där varningsområdet ligger, kommer det börja snöa under förmiddagen, men även där kommer det att övergå till regn i vissa delar, säger SMHI:s meteorolog Therese Fougman.

Varningen gäller för stora delar av Svealand, särskilt Södermanland, Dalarna och de nordligaste delarna av Värmland från förmiddagen fram till sent på måndagskvällen. Lokalt kan det komma mellan fem och tio centimeter snö på kort tid.

– Temperaturen kommer ligga nära nollan under dagen så man får räkna med att snön som faller kommer vara ganska tung och blöt, säger Therese Fougman.

Under eftermiddagen fortsätter nederbördsområdet röra sig norrut och i kustlandskapet i Västernorrland och södra Västerbotten har gula varningar för snöfall utfärdats. Framför allt under måndagskvällen och natten till tisdag väntas snöfallet vara intensivt och på vissa platser kan det falla mellan 10 och 15 centimeter snö på kort tid.