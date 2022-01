SMHI varnar för plötslig ishalka i Dalarna och södra Norrland

Ett snöfall rör sig in västerifrån över Norrland och norra Dalarna under lördagen. Under förmiddagen väntas snöfallet övergå till regn vilket kan leda till besvärligt väglag. SMHI har utfärdat en gul varning i området, som gäller från klockan 10 till klockan 18 på lördagen.

Även Trafikverket varnar för is- och snöiga vägbanor på flera platser i Dalarna och vid Norrlandskusen.

En varning har också utfärdats för hård blåst i norra fjällen. Från lördagskvällen och under natten väntas västlig eller sydvästlig vind som är hård eller mycket hård, mellan 17–23 meter i sekunden. Varningen gäller från klockan 18 på lördagskvällen och tillsvidare.

– Det kan bli riktigt besvärligt med stora mängder snö. Kan man undvika fjällen är det bra. Blåsten är som mest intensiv under natten men det vara fortsatt blåsigt under söndagen, säger Emma Härenstam, meteorolog på SMHI.

I södra och mellersta Sverige blir det varierad molnighet under lördagen och det finns chans för några soltimmar, främst i Götaland och västra Svealand. Temperaturen väntas bli några enstaka minusgrader i Svealand och ett par plusgrader i Götaland.

Under söndagen rör sig mildare luft in över landet och det blir allmänt plusgrader i hela landet, förutom i Dalarna och Härjedalen.

– Varmast blir det längs västkusten och norra Norrlandskusten, där kan det bli upp mot sex grader, säger Emma Härenstam.

Men det milda vädret blir kortvarigt, under måndagskvällen rör sig en ny kallfront in över landet och från och med tisdagen väntas allmänt minusgrader i Norrland och Svealand, i Götaland dröjer sig plusgraderna kvar även i nästa vecka.