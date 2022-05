SMHI varnar för skyfallsliknande regn

Varningen för skyfallsliknande regn gäller mellan klockan 11-19 i norra Stockholms län, centrala Uppsala län, norra Västmanlands län, sydligaste Gävleborgs län samt sydostligaste Dalarnas län.

Lokalt kan stora mängder regn falla på kort tid, något som kan ställa till bland annat i trafiken.

– Det är väldigt svårt att avgöra var vi får de allra kraftigaste skurarna men det verkar vara i Roslagen och upp mot Uppsala och i Hedemora. Vattnet riskerar att samlas på vägarna och man behöver därför tänka på att anpassa hastigheten. Vid kraftiga skurar kan det också vara svårt med sikten, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.

Skurarna riskerar också att orsaka översvämningar i utsatta källare och påverka dagvattensystem.

– När det blir så pass intensivt regn på kort tid riskerar gatubrunnarna att inte hinna med. Det här är något vi märker av framåt sommaren när luften är varmare och kan innehålla mer vatten. Det kan också komma att bli vanligare nu i och med ett varmare klimat.

Regnet är koncentrerat till eftermiddagen och tidig kväll på fredagen. Det kan även förekomma åska.

Under lördagen väntas ostadigt väder med skurar i Stockholmsområdet men med betydligt mindre mängd.

Något sommarväder blir det inte – åtminstone inte än på ett tag, enligt nuvarande prognos.

– Det ser ut som att lite svalare luft rör sig in under helgen och håller i sig även under nästa vecka. Det är inte någon större sommarvärme i sikte, säger Alexandra Ohlsson.