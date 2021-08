Smittan ökar i Västerbotten: ”Vi har kanske haft otur”

Under förra veckan testade 288 personer positivt för covid-19 jämfört med 52 veckan innan. Och ökningen ser ut att fortsätta även denna vecka, enligt Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

– De senaste två veckorna har vi haft en markant stigande smittspridning. Hittills denna vecka har vi 204 fall, säger hon.

Mest ökar fallen bland unga, i 20 till 29-årsåldern. Och smittspridningen sker främst vid stora sammankomster, säger Thunberg.

– Det vi ser är att personer träffas i stora sammanhang, vi får stora klustersmittor. Det har varit stora fester, kompisträffar, både ute i kroglivet men också hemmafester.

De kommuner i landet som hade flest fall per invånare under förra veckan var Gotland, Umeå och Robertsfors – med 16 fall per 10 000 invånare.

Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten, har svårt att svara på varför just dessa Västerbottenskommuner hamnar högt vad gäller smittspridning.

– Det är väldigt svårt att säga, men vi har kanske haft otur.

– Det skulle kunna vara tillfälligheter, någon som tagit med sig smittan hem och råkat vara på en fest, eller varit dålig på att följa restriktionerna, säger han.

Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

Smittspridningen sker också främst bland personer som är ovaccinerade eller som bara har fått en dos.

Över 90 procent av fallen är den mer smittsamma deltavarianten som det nu finns en samhällsspridning av i hela regionen, även om den är störst i Umeå.

Therese Thunberg tror att den snabba ökningen beror på att deltavarianten fått fäste, i kombination med att det blivit stora klustersmittor bland ovaccinerade.

– Då går det fort och det ser vi konsekvenserna av nu.

Hon tror också att människor blivit sämre på att följa rekommendationerna.

Det är i nuläget inte aktuellt att införa några skärpta restriktioner i regionen, säger Thunberg.

– Vi följer de nationella råden och går ut och påminner om att undvika trängsel och testa sig vid symtom och kampanjar mot gymnasieungdomar att vaccinera sig.

Vaccinationstäckningen för de som är 18-29 år ligger bra till i regionen jämfört med hur det ser ut i riket. I åldersgruppen har 59 procent fått sin första dos och 17 procent sin andra. På riksnivå är motsvarande siffror cirka 61 respektive 13 procent.

Bokningstrycket för att vaccinera sig är något lägre hos de yngre invånarna i Region Västerbotten jämfört med hos de äldre, men det är inget som oroar regionens vaccinsamordnare Ronny Lestander.

– Det är inte samma tryck som i de äldre grupperna, men tillräckligt för att vaccinet ska gå åt. Vi har aldrig sett en minskning i vaccinationsviljan. De tider vi lagt ut bokas i princip hela tiden.

Har den ökade smittan något att göra med hur regionen agerat?

– Jag kan inte se det, vi har varit ganska hårda och tagit till skärpta restriktioner mer än andra, säger Lestander.

