Smittan rusar bland skolbarn i Västsverige

Sedan skolstarten för två veckor sedan har antalet nya fall av covid-19 bland barn och ungdomar i skolåldern ökat markant i Västra Götaland. I mitten av juli noterades 23 nya fall bland personer i gymnasieåldern, 12 nya fall bland ungdomar i högstadieåldern och några enstaka bland yngre barn.

Siffrorna över smittade tonåringar förra veckan är tresiffriga. Bland ungdomar i gymnasieåldern i Västra Götaland har antalet nya fall gått från 66 för vecka 33 till 172 för vecka 34. Det är en ökning med 160 procent.

– Det går från låga siffror och det är fortfarande låga siffror, men förändringen är iögonfallande, säger Peter Nolskog, smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen.

Bland de yngre barnen är ökningen inte fullt så dramatisk, men fortfarande uppseendeväckande. Antalet smittade barn i högstadieåldern har gått från 48 till 79 (plus 65 procent), bland mellanstadiebarn från 34 till 68 (plus 100 procent), på lågstadiet från 37 till 73 (plus 97 procent) och bland förskolebarn från 21 till 36 (plus 71 procent).

– I smittspårningen ser vi många tecken på att det är tonåringar, och kanske framför allt äldre tonåringar, som driver smittan och det är på det sättet vi har kunnat rulla upp det här och se att det är ett bekymmer, säger Peter Nolskog.

I Folkhälsomyndighetens, FHM, siffror för hela Sverige ses inte samma dramatiska ökning under veckorna sedan skolstarten, men om man jämför de senaste veckorna med veckorna mitt i sommaren ses en tydlig ökning av smittspridning bland barn och unga i skolåldern.

Siffrorna från FHM går inte att jämföra rakt av med de från Västra Götalandsregionen eftersom de två myndigheterna delar upp de olika åldersgrupperna på olika sätt.

Även i Skåne ökar antalet bekräftade covidfall. Under vecka 34 rapporterades 990 fall varav 312 handlade om konstaterat smittade i gruppen 0 till 19 år, enligt Region Skåne. Sedan skolorna startade i höst har antalet konstaterade fall bland grundskoleelever mer än fördubblats mellan vecka 32 till 34. Bland gymnasieelever ses en ökning från vecka 30, men som under den senaste veckan vänt nedåt igen.

I Västra Götalandsregionen finns runt 3 000 skolor och enligt Peter Nolskog har ett tiotal hört av sig till smittskyddet för att få råd kring att införa hemundervisning för en eller flera klasser.

Västra Götalandsregionen ligger enligt Peter Nolskog efter många andra regioner vad gäller vaccination mot covid-19 bland invånarna i de aktuella åldersgrupperna. Barn födda senare än 2005 rekommenderas fortfarande inte vaccination, men i gruppen födda 2003-2005 har 46 procent fått en första dos vaccin och 4,1 procent två, enligt regionens statistik.

Peter Nolskog uppmanar tonåringar och deras vårdnadshavare att vaccinera sig.

– Bland föräldrar till tonåringar ser vi också en ökning av smitta. Den är inte lika stor, men vi tolkar det som att det är skolbarnen som driver smittan, säger han.

Han säger också att det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande pågår en smittspridning i Sverige och att den enskilde kan göra en insats genom att följa de restriktioner som fortfarande gäller i delar av samhället.

Samtidigt vill Peter Nolskog inte skrämma upp unga och deras vårdnadshavare. Även om det finns exempel där 20-åringar har hamnat på intensivvårdsavdelning med covid-19 är barn och ungdomar fortfarande relativt förskonade.

– Vi ser nästan inga svårt sjuka i den här gruppen. Ålder är fortfarande den absolut största faktorn när det gäller hur sjuk man blir, säger han.

