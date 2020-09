Smittskyddsläkaren: ”Fortfarande väldigt många som inte haft covid-19 i samhället”

PCR-testningen, som visar om en person har en aktiv infektion av covid-19, skalades upp rejält i somras. Från att enbart testa riskgrupper och vårdpersonal till att öppna upp brett för allmänheten, till att också barn och ungdomar nu testas för covid-19 även vid milda symtom.

Den bredare testningen har gett regionerna en bättre överblick och rapporterna från Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, Västra Götaland och Skåne, visar att arbetet med att stoppa smittspridningen går åt rätt håll.

Av de drygt 25.000 PCR-provtagningar som genomförts under vecka 35 och 36 i Västra Götaland var två procent av provsvaren positiva.

Liknande siffror syns i Region Skåne, där runt två procent av ungefär 12.000 provtagna förra veckan hade konstaterad covid-19.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland, bekräftar att siffrorna är positiva.

– Vi har under de senaste veckorna haft en lägre smittspridning och förutom en liten uppgång kring vecka 31 kan man se att vi sedan ett antal veckor tillbaka har legat stabilt på relativt låga nivåer.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare i Västra Götaland. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Från över 2.000 fall i veckan under sommaren till att strax under 300 fall i veckan redovisas i regionen. Betyder det att läget är under kontroll? Nej, säger Thomas Wahlberg.

Även om du har en lägre smittspridning nu än du hade i våras och i början av sommaren så har du fortfarande en smittspridning.

– Där vi är nu beror till stor del på att många har kämpat med att hålla distans och hygienen. Men fortfarande är det så att vi hittade nästan 300 fall förra veckan och det visar att det finns i samhället. Även om du har en lägre smittspridning nu än du hade i våras och i början av sommaren så har du fortfarande en smittspridning.

– Det är väldigt många som inte har haft covid-19 i samhället.

Signalen från Folkhälsomyndigheten är att Sverige måste lära sig att leva med det nya coronaviruset under en längre tid och göra det på ett sätt som inte stör folkhälsan. Att hitta balansen mellan att värna om folkhälsan och restriktioner för att stoppa smittspridningen är en utmaning, medger Thomas Wahlberg.

– Den frågan är svår. Men jag tycker för Västra Götalands del så har vi ändå så pass många fall att vi i det här läget inte kan släppa på de här viktiga allmänna rekommendationerna. Det tror jag vi får ha kvar ett bra tag till.

Region Stockholms chefsläkare Elda Sparrelid gör bedömningen att arbetet med att trycka ned antal smittade har betydelse för folkhälsan i förlängningen.

– Om det är en smittspridning som i våras, där du har en väldigt stor andel patienter som behöver vård för detta så tränger det undan annan typ av vård, så det är väldigt viktigt att vi håller den här smittan så låg som möjligt också för folkhälsans skull.

Foto: Claudio Bresciani / TT

I Region Stockholm under vecka 37 har det hittills analyserats 2.540 tester. Av dessa var 0,8 procent positiva.

– Vi provtar nu minst lika många som i somras, och ännu fler de senaste två veckorna, och ändå har både andelen och antalet personer som är positiva minskat. Och det tyder på att smittspridningens omfattning är mindre nu än i juni och förstås vad det var tidigare också, fastän vi inte har några siffror på det, säger Elsa Sparrelid

Det är uppmuntrande siffror, säger hon, men hon påminner samtidigt om att en minskad smittspridning inte betyder att smittan inte kan öka på nytt.

– Det här är bra och något som vi tillsammans har gjort genom att följa de rekommendationer som vi har fått om hur vi ska bete oss för att minska smittspridningen. Om vi nu slappnar av är risken stor att vi snart har en situation som ser helt annorlunda ut.

– Så på ett sätt behöver man inte vara så orolig för smitta just nu, men man ska naturligtvis följa rekommendationer för annars kan det finnas skäl att bli orolig om smittspridningen ökar, säger Elda Sparrelid.