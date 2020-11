Smittspridningen högre än FHM:s värsta scenario

I somras presenterade Folkhälsomyndigheten tre olika scenarier för hur smittspridningen kunde tänkas se ut fram tills nästa höst, menade att användas som planeringsunderlag.

Scenario 0 handlar om en avtagande smittspridning. Scenario 1 visar en mer ojämn utveckling med toppar under hösten och kring årsskiftet. I scenario 2 ökar smittspridningen jämnt under en längre tid.

DN har jämfört dem med den senast tillgängliga veckostatistiken och kan konstatera att verkligheten hittills skiljer sig från scenarierna på flera punkter:

• Antalet bekräftade covidfall nationellt är klart fler än i något av scenarierna. Under de senaste sex veckorna har fallen ökat från drygt 2.000 till över 9.000 per vecka. Närmast kommer scenario 1 som under början av september låg i linje med verklighetens drygt 2.000 fall. Därefter trodde man dock att antalet skulle dala. Ökningen förklaras till stor del av en kraftigt ökade provtagningen.

• Inläggningar på intensivvårdsavdelningar var fram till mitten av oktober färre än i alla tre scenarier. De senaste veckorna har antalet patienter överstigit 20, vilket är fler än i scenario 0. Antalet är fortfarande mindre än hälften av det i scenario 1 och 2.

• Dödsfallen per vecka har också varit färre än i något av de tre scenarierna. Vecka 43 avled 18 personer med covid-19. Det är mindre än de tre scenariernas 29, 124 och 95.

Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell säger att man inte hade förutsett utvecklingen och nu undersöker hur scenarierna kan uppdateras.

– Jag tror inte att man någonstans i Europa hade förutsett en sådan här dramatisk utveckling. Vi måste komma ihåg att det är en ny sjukdom. Jag tror att skillnaderna mellan olika årstider kanske är större än vad vi först trodde. Smittriskerna verkar uppenbarligen öka mycket under hösten när människor är inomhus mer.

Har ni ändå haft nytta av scenarierna?

– Vi använder dem som grund för att utveckla nya. Det handlar inte om att börja från början, utan vi går tillbaka till gamla scenarier och ändrar de variabler som behöver ändras för att ge en mer realistisk bild av utvecklingen.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tog i somras fram tre tänkbara scenarier tillsammans med andra myndigheter för att samhällsaktörer ska kunna planera för kommande faser av pandemin.

– Den utveckling vi ser följer inte det hoppfulla scenariot, men olika delar av det molande och det explosiva, säger Alexandra Nordlander, enhetschef för operativ analys på MSB.

• I det hoppfulla scenariot minskar smittspridningen i Sverige under hösten, med vissa regionala variationer. En känsla sprids av att det värsta är över.

• Det molande scenariot beskriver en utdragen smittspridning fram till våren med stora ekonomiska konsekvenser och en känsla av att krisen saknar slut.

• Det explosiva scenariot innebär stora svängningar i smittspridningen med en hårt belastad sjukvård och stigande psykisk ohälsa.

Samtidigt som smittspridningen i Sverige har ökat under hösten talas det om en ”corona-utmattning”. Många är trötta på pandemin och färre orkar rätta sig efter riktlinjerna.

– Det finns faktorer i scenarierna som vi känner igen, såsom bristande efterlevnad av rekommendationer. Det tillkommer strängare råd, samtidigt som vi får rapporter om att människor inte riktigt orkar följa dessa. Vi har också sett att redan utsatta grupper drabbas ekonomiskt. Det problemet har uppmärksammats och blir omhändertaget av olika aktörer, säger Alexandra Nordlander.

Pandemin har slagit hårt mot många branscher. I september, den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen, varslades över 6.000 personer om uppsägning.

– Samtidigt är de ekonomiska effekterna i Sverige inte lika långtgående som i det explosiva scenariot. Vi har inte upplevt stora konsekvenser av ett försämrat varuflöde, som brister på livsmedel och läkemedel, säger Alexandra Nordlander.

Olika scenarier från MSB MSB:s har tagit fram tre tänkbara scenarier för pandemins utveckling: Det hoppfulla, det molande och det explosiva. De är tänkta att underlätta planering och förberedelser inför möjliga skeenden under coronapandemin och riktar sig bland annat till myndigheter, regioner, kommuner och företag. Rapporten har tagits fram av MSB med stöd av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Riksbanken. Flera andra aktörer har lämnat synpunkter. Scenarierna följs av nyanserande fördjupningar. Det handlar om ökad social utsatthet, en förändrad arbetsmarknad och förändrad brottslighet. Dessutom beskrivs eventuella ”chocker”, vilket är dramatiska förändringar som kan påverka krishanteringen. Det kan vara positivt, som ett fungerande vaccin. Eller negativt, som en säkerhetspolitisk kris. Visa mer

