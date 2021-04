Smittspridningen i Sverige hög men dödstalen låga

Smittspridningen i Sverige var på fredagen 625 nya bekräftat smittade per dygn per en miljon invånare och spridningen har ökat sedan den 2 april då den var 469 per en miljon invånare. Siffrorna baseras på ett genomsnitt över de senaste sju dagarna.

Enligt Johns Hopkins-universitetets siffror är medelvärdet för antalet smittade i Europa just nu 231 nya bekräftade fall per dygn och miljon invånare – i USA ligger siffran på 205. Sveriges siffror är alltså omkring tre gånger så höga.

Bara de två småstaterna San Marino med 711 och Andorra med 630 nya bekräftat smittade per dygn per en miljon invånare har högre siffror.

Räknat över ett 14-dagarsintervall ser det dock något bättre ut. Där kommer Sverige på sjätte plats i Europa när det gäller smittspridningen. Där har Ungern de högsta siffrorna, en och en halv gånger de svenska, enligt statistik från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

– Sverige ligger högt, men steg som vanligt sent jämfört med övriga Europa och ligger nu på knappt dubbla EU-värdet, vilka är hyfsat jämförbara länder. Allt beror ju på hur mycket du provtar, säger statsepidemiolog Anders Tegnell som samtidigt noterar att dödstalen i Sverige har gått ned avsevärt.

Över en fjortondagarsperiod har Sverige 24 europeiska länder före sig när det gäller antalet avlidna i covid-19. Bara Island, Liechtenstein, Danmark, Norge och Finland hade lägre antal avlidna under perioden. Sverige redovisar med viss eftersläpning, men under en 14-dagarsperiod har omkring 80 procent av de avlidna kommit med i den svenska statistiken.

Samtliga siffror när det gäller antalet smittade är beroende av hur många personer som faktiskt testas i ett land och är inte helt lätta att jämföra. Till och med den 6 april hade Sverige testat 709.725 personer per en miljon invånare medan Tjeckien hade testat 1,2 miljoner, Frankrike 1 miljon, Belgien 983.000, Spanien 929.000, Portugal 902.000 och Italien 849.000, enligt sajten Statista som listar de 30 länder i världen med flest covid-19-fall.

Under vecka 13 testades drygt 316.000 personer i Sverige.

Tydligt är att smittspridningen i Sverige har ökat under de senaste åtta dagarna och tagit Sverige från plats 16 bland Europas länder den 2 april via plats 8 den 6 april till en tredjeplats på fredagen. Enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport har antalet bekräftade covid-19-fall ökat sedan mitten av februari för att plana ut något vecka 12 och 13. Mest har ökningen varit i Kronoberg och Norrbotten där antal bekräftat smittade har ökat med mer än 30 procent.

Mellan vecka 12 och 13 ökade antalet bekräftat smittade i alla åldersgrupper mellan 30 och 69 år, skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport. Högst är den i gruppen 40–49 år.

Antalet smittade i Sverige har varierat kraftigt under början av året. Till exempel hade Sverige 737 nya bekräftat smittade per dygn per en miljon invånare den 9 januari och 280 den 1 februari.

Sett till hela världen är det bara Uruguay (1.081) och Bahrain (657) som just nu placerar sig före San Marino, Andorra och Sverige enligt Johns Hopkins siffror.