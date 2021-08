Smittspridningen i Sverige inte längre på låga nivåer

Efter några lugna sommarmånader insjuknar nu allt fler i covid-19 i Sverige. På fredagen inskärpte Folkhälsomyndigheten att pandemin fortfarande pågår och påminde alla som inte är fullvaccinerade om att testa sig efter hemkomst från utlandsresor utanför Norden.

Under de senaste två veckorna, förra veckan och veckan innan det, bekräftades 59 nya covidfall per 100 000 invånare. Smittspridningen klassas därmed inte längre som på låg nivå.

Av alla som testade positivt förra veckan hade 17 procent smittats utomlands. Många nya sjukdomsfall hittas band personer som smittats på populära resmål i Europa, säger statsepidemiolog Anders Tegnell i ett pressmeddelande.

– Vi har också fått rapporter om trängsel på flera semesterorter i Sverige, bland annat på Gotland, men även på dansställen i till exempel Stockholm. Det är inte bra, pandemin pågår fortfarande och man ska fortsätta att följa rekommendationerna om att hålla avstånd, fortsätter han i pressmeddelandet.

Sett till befolkningsstorlek var antalet bekräftade fall högst på Gotland under förra veckan, där registrerades 158 positiva provsvar per 100 000 invånare. Utöver Gotland har Stockholm flest nya bekräftade fall – 52 per 100 000 invånare, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

Sjukligheten i covid-19 ökade i alla åldersgrupper mellan 0 till 59 år förra veckan jämfört med veckan innan det. Bland personer från 60 år och uppåt var incidensen oförändrad.

Flest fall upptäcktes bland personer mellan 20 och 29 år, följt av dem mellan 10 och 19 och sedan 30 till 39 år.

Antalet personer som blir allvarligt sjuka ökar inte i samma takt. Under förra veckan registrerades sex nya inläggningar på intensivvårdsavdelning, vilket är på ungefär samma nivå som de senaste veckorna.

Det samma gäller dödstalen. Från tisdag till fredag – de dagar som Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina siffror – har två nya dödsfall rapporterats under den här veckan.

