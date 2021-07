Smittspridningen ökar i stora delar av Sverige – men fortsatt låga nivåer

Antalet nya covidfall steg med 42 procent mellan vecka 28 och 29. Trots den stora procentuella ökningen ligger smittspridningen på låga nivåer, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.

Under veckan rapporterades 2 637 nya smittfall – nästan 800 fler än föregående vecka. När smittspridningen var som högst under våren testade omkring 40 000 personer positivt under samma vecka.

Fakta. Smittade i Sverige Antal smittade vecka för vecka. Vecka 29: 2 637 Vecka 28: 1 855 Vecka 27: 1 500 Vecka 26: 2 100 Vecka 25: 1 900 Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

Det är tredje veckan i rad som covidfallen ökar. Utvecklingen har under perioden främst skett i storstäderna, men syns nu i stora delar av landet. Elva regioner rapporterade ökningar, däribland Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro.

– Det är viktigt att fortsätta att hålla avstånd, undvika trängsel och testa sig om man har symtom. Pandemin är inte över och det gäller att både individer och verksamheter fortsätter att följa rekommendationerna, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Som störst är smittspridningen i gruppen 20 till 29 år, även om den nu ökar i nästan samtliga åldrar.

Den mer smittsamma virusvarianten Delta fortsätter att dominera spridningen. Samtidigt är andelen som smittats av covid-19 på utlandsresan fortfarande stor och antalet ökar på nytt enligt Folkhälsomyndigheten, som uppmanar svenskarna att hålla avstånd på semestern och att testa sig vid hemkomst.

”Smittspridningen har fortsatt att öka i delar av Europa och i ett flertal andra länder vilket innebär en risk även för svenska resenärer. Det gäller framförallt de som är ovaccinerade”, skriver myndigheten.

Den ökande smittspridningen i Sverige har hittills inte gett avtryck på belastningen inom sjukvården. Förra veckan behövde två nya covidpatienter intensivvård, lägre än medelvärdet för de föregående tre veckorna.

Incidensen, antalet nya fall per 100 000 invånare är nu 43 i Sverige, jämfört med 33 i den tidigare veckorapporten. Siffran är däremot fortfarande lägre än i de andra nordiska länderna, enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Bland grannländerna toppar Danmark smittolistan, med en 210 fall per 100 000 invånare. Sett till hela EU är det Cypern (1514), Spanien (784) och Nederländerna (634) som har högst incidens.