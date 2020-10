Smittspridningen ökar igen – det är skillnaderna från i våras

De flesta är vid det här laget bekanta med siffrorna över nya bekräftade fall, inläggningar på intensivvårdsavdelning och nya dödsfall i covid-19. Men att jämföra de nya talen med dem vi hade under den stora toppen i våras kan bli missvisande.

Förra veckan, vecka 40, låg till exempel antalet bekräftade fall i Sverige på ungefär samma nivå som under vecka 15 – andra veckan i april. Under vecka 15 rapporterades 114 dödsfall på ett dygn, 423 personer fick intensivvård för covid-19 i Sverige, smittan var konstaterad på hälften av Stockholms äldreboenden och i riksdagen förhandlades det om en krislag som skulle ge regeringen nya befogenheter att agera för att stoppa smittspridningen.

På torsdagen vecka 41 – då den senaste presskonferensen om smittläget i Sverige hölls – vårdades 25 personer sjuka i covid-19 på intensiven i Sverige. Inga nya dödsfall rapporterades.

Pressvisningen av fältsjukhuset som byggdes upp i Stockholmsmässan i Älvsjö den 30 mars. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Att mäta smittspridningen är viktigt, menar Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi på Karolinska institutet. Samtidigt trycker hon på vikten av att man tydligt förklarar vad man mäter och på vilka mätningen görs.

– Hur många som testar positivt i våra allmänna provtagningssystem är egentligen inte en så bra indikator på hur smittspridningen ser ut. Det beror på hur många vi har möjlighet att testa, varför folk testar sig och hur stort intresset för testning är. Att smittspridningen ökar för att vi hittar fler positiva är inte alls en säker slutsats att dra, säger hon.

Karin Tegmark Wisell, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, menar att de dagliga uppdateringarna kan ha förlorat en del av sitt värde med tiden.

– Det kan ju bli så när det nästan blir slentrian i det man rapporterar, samtidigt som vi måste hålla oss till vissa standardiserade rapportförfaranden, säger hon.

Testningsstrategin i Sverige har utvecklats under pandemin. Den sista april sade socialminister Lena Hallengren att 119.000 personer testats för covid-19 i Sverige totalt. Nu provtas mellan 120.000 och 140.000 i veckan.

Sedan i våras har Folkhälsomyndigheten dragit ned på hur ofta de uppdaterar de tidigare dagliga siffrorna över smittade, iva-vårdade och avlidna. Nu uppdateras talen mellan tisdag och fredag varje vecka.

Knutpunkten plattan i centrala Stockholm öde i mars. Foto: Ali Lorestani / TT

Mer vanligt förekommande nu än i våras är måttet 14 dagars kumulativ incidens per 100.000 invånare – vilket är alla fall som upptäckts på två veckor, delat på befolkningsstorleken. Folkhälsomyndigheten har efter sommaren redovisat siffran flera gånger på presskonferenserna om pandemin, den används även av EU:s smittskyddsenhet ECDC och av till exempel Norge för att avgöra vilka länder de ska ha karantänskrav för.

– Med det värdet kan man ju sätta olika regioner i paritet till varandra och jämföra med riket i stort och med andra länder. Som Spanien till exempel som ligger över 1.000 på den siffran i vissa delar av landet. Då kan man få proportioner, säger Karin Tegmark Wisell.

I hela Sverige är 14 dagars kumulativ incidens per 100.000 invånare nu på omkring 70. Uppsala, som under veckan hade en av de högsta sådana siffrorna i landet, låg då på 125.

Förutom sin jämförbarhet ät styrkan med den kumulativa incidensen att talet inte påverkas mycket av eventuella dagliga skiftningar som inte speglar den allmänna trenden. Trots det är siffran vansklig att jämföra med våren, på grund av skillnaderna i testningskapaciteten.

Statsminister Stefan Löfvén besöker testningstält utanför Östra sjukhuset i början av mars. Foto: Jonas Lindstedt

Ett annat mått som det ofta refererats till under hösten är hur många procent av alla genomförda tester som är positiva. Även det måttet har sina begränsningar, menar Anna Mia Ekström.

– Det har ett bra informationsvärde om det är samma grupper som testas. Men om man bara kollar på de tester som allmänheten kan välja att ta kan det ibland visa de som har symtom, ibland de som har störst intresse av att testa sig. Uppmuntrar man till exempel framför allt de med symtom att testa sig kommer andelen positiva att öka utan att sittspridningen gör det. Men en sådan undersökning i en kontrollerad grupp är det ett rätt bra mått, säger hon.

Den andra veckan i april var 19 procent av de analyserade proverna positiva. Då provtogs främst personer som kom till sjukhus med misstänkt covid-19 och riskgrupper med symtom. Vecka 40 var 2,9 procent de analyserade testerna positiva. I nuläget ska alla medborgare med symtom som kan vara covid-19 få testas, med några undantag.

Folkhälsomyndigheten har även mätt hur många procent som är positiva i kontrollerade grupper – i undersökningar som genomförts sedan i våras. I mars visade en sådan undersökning att 2,6 procent av de testade i Stockholm hade covid-19. Den senaste, som genomfördes i hela landet i september, hittade inga positiva fall.

Fakta. Så kan pandemin mätas Bekräftade fall per dag: Innehåller hur många som har tagit ett positivt pcr-test – testet som upptäcker pågående covidinfenktion. Inte att förväxla med exakt antal smittade i Sverige, eftersom vissa fall inte bekräftas. Det dagliga talet kan påverkas av andra faktorer än smittspridningens storlek, till exempel hur många som testas och när fallen rapporteras mellan myndigheter. Inläggningar på intensivvårdsavdelning: Relevant för att förstå hur väl vi lyckas med att skydda riskgrupper, och även för att hålla koll på trycket på sjukvården. Nya dödsfall: I Sverige räknas alla som dör inom 30 dagar efter att de fått en positiv covid-19-diagnos som döda i sjukdomen. Antalet kumulativa fall under 14 dagar per 100.000 invånare: Gör det möjligt att göra relevanta jämförelser mellan olika länder och regioner, eftersom antalet fall sätts i relation till befolkningsstorleken. Det är också mindre känsligt för dagliga skiftningar som inte är i linje med den allmänna smittotrenden. Procent av alla genomförda tester som varit positiva: Är relativt oberoende av hur många som testats. Det är dock relevant att veta vilken grupp som testat sig och varför. R-tal: Ett mått som visar hur många personer varje sjuk person smittar, i snitt. Flera olika faktorer vägs ihop för att ta fram siffran. Är R-talet över ett ökar smittspridningen, eftersom en sjuk smittar fler än en person. Är R-talet under ett minskar smittspridningen. Visa mer

Det är tydligt att smittspridningen är mindre än i våras, menar Karin Tegmark Wisell och pekar på svårigheten med att förklara skillnaderna mellan dagens läge och innan sommaren, men samtidigt understryka allvaret i nuvarande situation.

– Om vi hade testat i samma omfattning i våras hade antalet fall varit mycket högre än de fall som vi nu har registrerade under de veckorna. Men vi vill inte på något sätt skicka budskapet att det inte är ett allvarligt läge bara för att vi inte är i samma situation som i våras. Vi försöker ta in olika data och göra vårt bästa för att vara tydliga i kommunikationen, men det blir komplext, säger hon.

Finns det någon parameter som går att jämföra med i våras?

– Det skulle i så fall vara inläggningar på iva, som är en rätt stabil parameter.

Svårt sjuka redovisas i Folkhälsomyndighetens rapportering genom antal inläggningar på intensivvårdsavdelning – den siffra som vecka 15 var över 400 och nu är nere på 25. Dödstalet räknar alla som registrerats som avlidna, av läkare eller i folkbokföringen, och som dött inom 30 dagar efter att de fått en covid-diagnos.

Men om vi jämför med iva, innebär inte det att vi har en minimal smittspridning nu jämfört med i våras?

– Ja, jo. Men till det ska vi också lägga till i vilka åldersgrupper som smittspridningen sker. Vilka i samhället som blir exponerade påverkar ju iva-inläggningar och dödsfall, så det är inget som är helt självklart.

Personal vid intensivvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett i april. Foto: Magnus Andersson/TT

Ett av de grundläggande målen med Folkhälsomyndighetens hantering av coronapandemin är skydda de som är sårbara för covid-19. Hur många som dör och blir allvarligt sjuka är en viktig indikator på hur väl vi lyckas med just det. Men även dessa mått kan bli missvisande om de inte hanteras på rätt sätt, menar Anna Mia Ekström.

– Dels är ju inläggningar på iva bara intressant givet att alla som behöver vård får det och att strategierna kring vilka som ges intensivvård inte ändras. Sveriges och många andra länders sätt att mäta dödsfall kan också vara problematiskt med tanke på att man redovisar vilka som dött med covid-19, snarare än vilka som dött av sjukdomen. Med tanke på att många av de som dött är mycket gamla, sköra och ofta multisjuka med flera diagnoser som kan vara potentiellt dödliga, så kan det ge en skev bild av det faktiska dödstalet, säger hon.

Information om iva-vårdade och dödsfall kan också ge ett mått på hur effektiv vården är på att vårda de som drabbas hårt av sjukdomen.

– Om andelen som dör på iva minskar kan det vara en indikation på att vi blivit bättre på att vårda dem som blir svårt sjuka. Man vet i dag mycket mer om vilken vård som fungerar bäst, jämfört med tidigare i pandemin, men det kan bli ännu viktigare att mäta när det kommer mer specifika behandlingsmetoder, fortsätter Anna Mia Ekström.

I många länder har stort fokus legat på reproduktionstalet, som ofta förkortas R-talet. Svenska Folkhälsomyndigheten har lyft det endast i enstaka fall. R-talet mäter hur många personer varje sjuk person smittar i snitt. Ligger R-talet över ett så ökar smittspridningen, ligger det under ett så minskar den.

Men att räkna ut R-noll, alltså hur många som i snitt smittas av varje sjuk person förutsatt att immunitet, restriktioner eller andra faktorer inte stoppar spridningen, är komplicerat, menar Fredrik Liljeros, professor i sociologi och expert på kontaktmönstrens påverkan på smittspridning.

– Det är mycket enklare med en sjukdom som mässlingen, för den är så smittsam så du smittar i stort sätt alla du möter. Det spelar ingen roll om du åker buss, går till affären eller är på jobbet, säger han.

Det nya coronavirusets smittvägarna mer komplicerade. Smittspridningen sker främst inomhus och hur lång tid en nära kontakt varar påverkar risken för att bli smittad. Till det måste ytterligare faktorer läggas till, som i vilket skede av infektionen du är som mest smittsam och hur många du har nära kontakt med.

– Det är så komplicerat att räkna ut så i det här fallet är R-talet rätt irrelevant. De flesta uträkningar som görs på R-tal för covid-19 skulle inte klara kraven för en trovärdig vetenskaplig tidskrift, säger Fredrik Liljeros.

I många länder har stort fokus legat på det så kallade R-talet, ett mått på hur många personer varje sjuk person smittar i snitt. Svenska myndigheter har lyft måttet i enstaka fall.

Men att räkna ut R-noll, alltså hur många som i snitt smittas av varje sjuk person förutsatt spridningen inte hindras av faktorer som immunitet och restriktioner, är komplicerat, menar Fredrik Liljeros, professor i sociologi och expert på kontaktmönstrens påverkan på smittspridning.

– Det är mycket enklare med en sjukdom som mässlingen, den är så smittsam så du smittar i stort sätt alla du möter. Det spelar ingen roll om du åker buss eller är på jobbet, säger han.

Coronavirusets smittsamhet är mer invecklad. Spridningen sker främst inomhus och hur länge en nära kontakt varar påverkar smittrisken. Till det måste ytterligare faktorer läggas till, som i vilket skede av infektionen man är mest smittsam och hur många nära kontakter en individ har.

– Det är så mycket som måste räknas in så i det här fallet är R-talet rätt irrelevant. De flesta uträkningar på R-tal för covid-19 skulle inte klara kraven för en trovärdig vetenskaplig tidskrift, säger Fredrik Liljeros.

Det finns inget mått som ensamt kan förklara hur smittspridningen ser ut, menar Fredrik Liljeros, Anna Mia Ekström och Karin Tegmark Wisell.

– Man kommer inte ifrån att man måste ta in olika parametrar. Vissa kan ge en förståelse för utvecklingen just nu, andra passar bättre för att jämföra mellan länder. Men det blir lätt att man jämför äpplen och päron så man behöver kolla brett. Det här är en utmaning, som mycket är just nu, säger Karin Tegmark Wisell.