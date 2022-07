Smittspridningen ökar igen

Efter flera veckor med ökningar kring 35 procent konstaterade Folkhälsomyndigheten sin förra veckorapport att spridningstakten tycktes ha avtagit på nationell nivå. Då hade fallen ökat med bara sju procent mellan vecka 26 och 27.

Men med runt 4 700 smittade under vecka 28 ser smittkurvan ut att vända uppåt igen.

– Vi har en ökande samhällsspridning av covid-19 vilket innebär att det kan bli fler sjukhusinläggningar och även fler som avlider med covid-19, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Till DN skriver hon att skillnaderna mellan olika veckor kan ha flera orsaker.

”Förändringar i antalet rapporterade fall per vecka kan bero på regionala skillnader i provtagningsnivå, förekomst av utbrott samt förändringar i smittspridning. Vi har sett liknande variationer även tidigare under pandemin”, skriver hon.

Fallen ökar även bland personer som bor på särskilda boenden eller har hemtjänst.

– Flera regioner bekräftar en ökad smittspridning inom äldreomsorgen och det ser vi allvarligt på. Det är viktigt att följa de rutiner som ska finnas på plats för att minska smittrisken för äldre och sköra, säger Anneli Carlander.

Den totala ökningen syns i över hälften av landets regioner och från flera håll får Folkhälsomyndigheten signaler om att sjukhusinläggningarna ökar.

Statistik över antalet vårdade rapporteras inte in av alla regioner, men enligt de tillgängliga siffrorna lades tolv personer med covid-19 in på iva under vecka 28. Fallen kommer från totalt sju regioner.

En viss fördröjning i statistiken förekommer och fler kan tillkomma. För de föregående tre veckorna var snittet åtta personer.

När det gäller dödsfallen är eftersläppningen större och siffrorna som Folkhälsomyndigheten presenterar går därför längre tillbaka i tiden. Under vecka 26 rapporterades 35 avlidna med covid-19 – även där fler än snittet för de tidigare veckorna.

”Enligt analyserna är redan nu antalet avlidna för vecka 27 fler än för vecka 26 och förväntas öka ytterligare”, skriver Folkhälsomyndigheten.

