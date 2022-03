Snabbast tillväxt i yttre delarna av Stockholms län

Under 2020 flyttade fler ifrån Stockholmsregionen än flyttade in. Sedan 2018 har regionen haft ett negativt flyttnetto, men under 2020 ökade det kraftigt. Men tittar man på flyttnettot i de regionala kärnorna ser man istället en stadig ökning i både befolkning och bostäder.

Att centrala Stockholm håller på att utvecklas till en plats för bara de rikaste är oerhört allvarligt för hela regionens attraktionskraft och en utveckling som måste vändas, skriver regionen.

Inrikes flyttnetto Antal personer, 2020. Inrikes flyttnetto visar hur många som har flyttat till och ifrån området till andra orter i Sverige. Källa: Region Stockholm. Grafik: DN.

Samtidigt är det helt avgörande att mycket utveckling sker i de regionala stadskärnorna för att Stockholm ska växa hållbart. Det minskar trängseln och bilberoendet när fler får tillgång till service, arbetsplatser och mötesplatser inom gång- cykel- och kollektivtrafikavstånd.

– Det är samhällsplaneringens kärna, att skapa fler knutpunkter för trafikinfrastruktur, bostäder och arbetsplatser. Priserna har ökat väldigt mycket i centrala regionen. Människor måste ha råd att bo men också råd att starta företag, säger Gustav Hemming.

Den positiva utvecklingen i de regionala kärnorna gäller både befolkning och bostäder. Andelen nytillkomna bostäder var år 2020 dubbelt så stor i de regionala kärnorna, tre procent, som i den centrala kärnan.

– Dåvarande landstinget började arbeta med regionala stadskärnor 2001. Till en början gick det trögt men nu har det verkligen tagit fart på många ställen, säger Gustav Hemming.

Den stadskärna som vuxit snabbast de senaste åren, 2017–2019, är Barkarby–Jakobsberg där både befolkningen och andelen bostäder ökade med 11 procent. Utvecklingen höll i sig 2020, då befolkningen ökade med 4,3 procent.

De stora infrastruktursatsningarna med nya tunnelbanestationer, Förbifart Stockholm och en ny regionaltågstation öppnar nya möjligheter för kontorsetableringar och en levande stadskärna med butiker, kultur och föreningsliv.

Enligt kommunernas prognoser planeras ett fortsatt expansivt bostadsbyggande i samtliga regionala stadskärnor mellan 2021 och 2026. Prognoserna visar en bostadsutveckling på cirka sex procent per år i de regionala stadskärnorna, vilket är dubbelt så högt som den registrerade bostadsutvecklingen under 2020.

Befolkningsutveckling Stockholmsregionen, 2020. Procent. Befolkningstillväxten beror på inrikes och utrikes flyttnetto samt nativitet. Grafik: DN. Källa: Region Stockholm.

Men samma trend syns inte vad gäller arbetsplatser. Den stora ökningen av antalet arbetsplatser sker fortfarande i regioncentrum. Enligt kommunernas prognoser för byggnation av arbetsplatser, planeras cirka 17 procent av regionens arbetsplatser att byggas i de regionala stadskärnorna de kommande åren fram till 2026, vilket är en stark indikator. De regionala stadskärnorna behöver stärka sin attraktivitet när det gäller näringslivsetableringar gentemot den centrala regionkärnan.

– Det bor fler i södra länet men det finns fler arbetsplatser i de norra delarna. Poängen med regionala stadskärnor är att skapa fler attraktiva platser med tvärförbindelser och bättre tillgänglighet, nu går förbindelserna som radiella strålar från centrum. Det behöver också finnas nattliv, kulturliv, restauranger. Livskvalitet mellan husen, säger Gustav Hemming.

