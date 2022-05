Snabbkurs i service ger ukrainska flyktingar jobb

Totalt fokus råder i ett konferensrum på Quality Hotel Winn i Haninge. Ett 30-tal ukrainare, fyra män och resten kvinnor, skriver listor på ord och fraser som kan komma att bli avgörande för deras möjligheter att få jobb inom hotell- och restaurangbranschen.

Tetiana Kolenhanova gnuggar fraserna, fram och tillbaka: ”Please, wait to be seated”, ”Are you ready to order?” Språket är engelska, inte svenska.

– Det har skett en omsvängning i samhället. I dag accepterar arbetsgivarna i flera branscher engelska i större utsträckning än förr. Det är bra. Eftersom vårt mål är att så snart som möjligt hitta jobb åt ukrainare och då är det enklare att utgå från engelska, säger Malin Crona, projektledare på rekryteringsbolaget Novare som via den ideella föreningen Beredskapslyftet ligger bakom ett precis nystartat jobbcenter för ukrainska flyktingar – Ukrainian Professional Support Center.

Angelica Svensson ritar upp en dukning och går igenom vad alla delarna heter på engelska. Foto: Alexander Mahmoud

Under förra veckan sjösatte de en första intensivkurs som riktar sig till personer som söker jobb inom hotell- och restaurangbranschen.

– Vi vet att behovet av arbetskraft i den branschen är stort och bestämde oss därför för att snabbt skräddarsy en kurs. Det var inga problem att hitta kandidater, konstaterar Denys Gordyienko, en av projektledarna som själv kom från Ukraina för två månader sedan – jobbet fick han via det yrkesnätverk han redan hade.

Intensivkursen började i måndags. Redan dagen efter fick Tetiana och ett par personer till i ”klassen” erbjudanden om jobb. Nu lär de sig duka, servera och bära tallrikar samtidigt som deras lärare Lisa Gustafsson och Angelica Svensson från utbildningsföretaget Irisgruppen ser till att de överöses med ord och uttryck som de kommer att behöva kunna.

– Alla är oerhört motiverade så det är ett fantastiskt uppdrag, säger Angelica Svensson.

Några av dem som är här har redan en bakgrund inom hotell och restaurang, men långt i från alla. Tetiana Kolenhanova jobbade som butikssäljare i sin hemstad innan kriget kom. Först bodde hon i en svensk familj, men sedan några veckor tillbaka bor hon i Migrationsverkets regi i en skola i Handen. Här får hon och dottern frukost, lunch och middag – och 36 kronor om dagen att röra sig med.

Ett 30-tal ukrainare går den första intensivkursen som har inriktning mot hotell- och restaurangbranschen,. Fler av dem har redan fått erbjudanden om jobb. Foto: Alexander Mahmoud

Olga Zavhorodnia, 34 arbetar redan lite extra på en restaurang men hoppas att intensivkursen med Beredskapslyftet ska ge henne ett fast jobb. Till höger Lisa Gustafsson, en av kursledarna. Foto: Alexander Mahmoud

– Vi jobbar med kort varsel, lyssnar på vad arbetsmarknaden efterfrågar och skräddarsyr intensivkurser och matchar ihop utifrån det, säger Malin Crona, projektledare på Novare som ligger bakom Beredskapslyftet Foto: Alexander Mahmoud

– Vi är otroligt tacksamma över all hjälp vi fått. Först ett tillfälligt boende, sedan kläder av Stadsmissionen. Där fick jag också hjälp att sätta ihop med cv som gjorde att jag fick gå den här utbildningen – och nu ska jag snart börja jobba. Det är nästan som en dröm, säger hon.

Hon skrattar lite när Lisa Gustafsson förklarar att när man häller upp ett glas vin på restaurang i Sverige handlar det om 15 centiliter, inte mer. Andra praktiska tips och råd har de fått genom att de har spelat olika rollspel och fått lära sig strategier för hur de kan agera om de inte riktigt förstår vad som sägs.

– Det har varit nyttigt och väldigt praktiskt inriktat. Även om jag vet att jag behöver lära mig mycket mer så kommer jag känna mig lite mer förberedd när jag börjar mitt jobb på måndag, konstaterar Tetiana som redan fått gå med som frukostvärdinna en morgon.

Hon vill stanna i Sverige, bygga upp ett nytt liv här. Hon läser svenska på nätet via Folkuniversitetet och har deltagit i flera kurser som Svenska kyrkan anordnat. Den 12-åriga dottern går i skolan tillsammans med ukrainska barn – men i höst ska hon börja i en vanlig svensk skola.

– Jag ser inte hur jag ska kunna återvända till min hemstad Lisitjansk som ligger i Luhanskområdet. Den ligger i ruiner, jag har ingenting kvar, säger hon.

– Det finns inget viktigare än att skapa nätverk och använda sig av dem. det är det mest effektiva sättet att hitta jobb, säger Denys Gordyienko, projektledare på beredskapslyftet och själv från Ukraina. Foto: Alexander Mahmoud

Om intensivkursen faller väl ut kommer den att följas av fler. Planer finns också på liknande kurser för personer i vård- och omsorgsbranschen.

– Vi har redan aktiva kontakter med 20-30 företag i olika branscher som är redo att anställa rätt personer och över 700 ukrainare har vänt sig till oss med sina cv:n. Det är viktigt att vi tar tillvara den kompetensen, säger Denys Gordyienko.

Beredskapslyftet ● Beredskapslyftet startade 2020 som ett sätt att mobilisera näringslivets resurser för att hjälpa vård, skola och omsorg under pandemin. ● I dag är Beredskapslyftet en ideell organisation bedriver en lång rad olika projekt i samverkan med näringslivet och ideella organisationer. Huvudsyftet är att matcha och coacha arbetssökande med näringslivets behov. ● Flera projekt har fokus på ukrainare som kommit till Sverige. Dels har man startat ett aktivitetscenter för barn i Nordiska museet, man ligger bakom projektet Trygg start i Sverige som förmedlar bostäder och nu har man precis dragit igång Ukrainian Professional Support Center där ett antal rekryterings- och utbildningsföretag gått samman för att matcha ukrainare och arbetsgivare. ● Initiativtagare till Beredskapslyftet var Wallenberg Foundations AB, rekryteringsbolaget Novare och Sophiahemmet Högskola. Visa mer

