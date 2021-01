Snöfall rör sig österut – SMHI varnar

Den tidigare varningen för snöfall i Kalmar län ligger kvar under förmiddagen, och längs ostkusten kommer snön fortsätta falla under dagen. Snövarningen i Södermanlands, Stockholms och och delar av Upplands län ligger därför också kvar med generella snömängder på 5 till 15 centimeter eller lokalt 20 centimeter.

– Det har kommit in över Östergötland nu och kommer att nå östra Svealand under morgonen. Sedan tilltar det, men i Svealand först under eftermiddagen, säger SMHI:s meteorolog Malin Boman.

SMHI tog under tidig morgon bort de klass 1-varningar som gällt Hallands län, Skåne län och Kronobergs län.

– Det snöar fortfarande i de flesta områdena där, men det kraftigaste har dragit förbi. Men det kommer att fortsätta att snöa en bit in under morgonen, säger Malin Boman.

Under dagen luckras sedan molntäcket sakta upp i väster och i Skåne kan det bli lite solsken.

Södra Norrland får en molnig dag med på sina håll lättare snöfall och i områdets fjälltrakter snöbyar. Norra Norrland får kraftigare snöfall, men inte på en varningsnivå. Under kvällen och natten drar detta bort och kan lämna plats för mer sol.