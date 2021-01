Snöfallet i sydost fortsätter hela natten

– Allra mest snö har det kommit i Stockholms län och där slutar det inte snöa förrän på fredagsförmiddagen, säger Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI, till TT.

Lokalt i Stockholmstrakterna kan torsdagens snömängder ticka in på uppemot 20 centimeter när mätningarna kommer in under fredagen, tror Jon Jörpeland.

– Men det är ett helt stråk från norra Kalmar län upp till Uppsala där det har snöat på ordentligt hela dagen.

Foto: Magnus Hallgren

De klass 1-varningar för snöfall som utfärdats för Kalmar län utom Öland, Östergötland, Sörmland samt Stockholms län utom Roslagskusten ligger kvar under natten. De varningar som tidigare utfärdats för Hallands län, Skåne län och Kronobergs län lyftes däremot under torsdagsmorgonen.

Snön som kommit, ligger den kvar?

– Det ser så ut. Den kommer definitivt att ligga kvar de närmaste dagarna. Det kommer att vara rejält kallt i hela landet. Nattetid kan det gå ned mot en 10, 15 minusgrader i söder och i norr blir det ännu kallare, säger Jörpeland.