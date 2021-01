Snön mattas av – men fortsätter falla

Under natten var omkring 2.400 hushåll fortsatt utan ström, främst i Västernorrland. Eon uppgav på tisdagskvällen på sin hemsida att arbetet i fält med att åtgärda felen delvis har fått avbrytas på grund av vädret och med hänsyn till serviceteknikernas säkerhet.

Snöovädret har även fått andra konsekvenser. Tågtrafiken mellan Umeå och Sundsvall ställdes in av Trafikverket från klockan 20 på måndagen. I nuläget finns ingen prognos för när trafiken kan vara igång. Resenärer hänvisas till respektive tågbolag.

– Vi kör ingen trafik där i dag. Vi har haft väldigt få kunder som varit inbokade på de tåg som berörs, de kunderna får möjlighet att boka om eller pengarna tillbaka, oavsett vilken typ av biljett de hade, säger Lotten Andersson, presstalesperson på SJ.

Under morgonen kommer SJ ha ett möte med Trafikverket och efter det ta beslut om nattrafiken för natten mot torsdag.

På flera orter i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten varnar dessutom lokala tidningar för att papperstidningarna inte kan delas ut i dag.

SMHI låg under natten kvar med en klass 1-varning för snöfall i Västernorrlands och Västerbottens läns kustland.

Snöfallet kommer inte att vara lika intensivt och utbrett som under tisdagen, men kommer att fortsätta ligga kvar över främst kustbandet i mellersta Norrland.

– Det kan dröja kvar snöbyar ända fram till en bit in på eftermiddagen och till och med in mot kvällen. Det minskar i intensitet och omfattning, men ser ut att under dagen fortsatt beröra främst Västerbottenskusten och södra delarna av Norrbottenskusten men även inlandet i Ångermanland, säger Sofia Söderberg.

Framåt kvällen blir det mellan 10 och 15 minusgrader i kustlandet och i de inre delarna ytterligare runt fem grader kallare. Längre norrut kan man räkna med ner mot minus 20-25 grader och lokalt ända ner mot minus 30.

Även längre söderut kan kombinationen snö och vind ställa till det, när snöfallet under dagen och kvällen rör sig söderut, även om temperaturen där håller sig runt nollstrecket. I ostligaste Svealand kan det komma hårda vindbyar och vid Upplandskusten och ner mot Stockholm blötsnö och regn.

– Det kan bli lurigt, för temperaturen i Svealand och delar av Götaland kan komma nära noll grader. Den kanske går upp på någon plusgrad för att sedan sjunka ner på minus.

Det gäller även västra Götaland, där kraftigare nederbörd i form av såväl regn som snö och blötsnö kan falla och termometern visa runt nollan.

