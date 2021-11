Snöoväder drar in över Västsverige – skidspår börjar prepareras

Under helgen lade sig snön på flera håll i Västsverige och särskilt mycket kom det på flera platser i mellersta Bohuslän. Ännu på måndagen uppmättes ett snödjup på 23 centimeter i Uddevalla, enligt SMHI:s mätstationer.

Natten mot tisdag förväntas ännu mer snö. SMHI har utfärdat en så kallad gul varning för snöfall i västra delen av Götaland samt Blekinge och sydvästra Småland, som gäller under tisdag morgon och förmiddag.

– Det är övervägande snöfall som berör en stor del av Götaland, men tyngdpunkten är över den västra eller sydvästra delen. I samband med det här kan det bli besvärligt, särskilt trafiken. Det kan bli ymnigt snöfall och blåsa en del, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Det här innebär de nya vädervarningarna Källa: SMHI

I sydvästra Skåne ser det dock ut att bli mest regn, menar Sofia Söderberg.

– Själva snöfallet kan ha en del blöta inslag längs sydvästra kanten, men det kan bli besvärligt på vägarna ändå, säger hon.

På Bohuskusten och inåt land väntas det däremot snö, mellan fem och tio centimeter på sina håll. Lokalt kan det komma upp mot 15 centimeter.

– Det är ostlig vind så det ser ut som att temperaturen ligger på minusgrader. Nära kusten, om man tänker sig Skåne och en bit norrut längs Hallandskusten kan det vara nära noll. Annars är det kallt längre inåt land och i Bohuslän, säger Sofia Söderberg.

Snökanoner förbereds nu på flera håll. Under tisdagen räknar OK Landehof i Landvetter att påbörja prepareringen av konstsnöspåren. Foto: Lisa Mattisson

Natten mot onsdag drar ännu ett nederbördsområde in över Götaland, som enligt SMHI i nuläget ser ut att bli mer omfattande än tisdagens väder. Än så länge har det dock inte utfärdats någon varning för onsdagen.

– Detaljerna är svårbedömda fortfarande. Men som det ser ut nu kan det bli ännu större mängder snö och starkare vind. Även för Skånes del kan det bli besvärligt, då snö kan övergå till regn för att sedan övergå till snö igen, säger Sofia Söderberg.

Snön som föll över Västsverige under första adventshelgen ser därför ut att få ligga kvar, åtminstone fram till lördag, och på flera håll börjar man plocka fram konstsnöutrustningen. Ett exempel är OK Landehof, en orienterings-, skidklubb och skidskytteklubb belägen i Landvetter utanför Göteborg, som hoppas köra igång sina snökanoner under tisdagen.

I Norrland och Svealand ser det lugnare ut på väderfronten i veckan, om än kallt.

– Här är det allmänt minusgrader, dag som natt, men nederbördsområdena håller sig över Götaland. Sedan kan det flinga ur lite snöfall eller lokalt förekomma snöbyar, säger Sofia Söderberg.

Fakta. SMHI:s vädervarningar i korthet Gul: Kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade. Orange: Kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Röd: Kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade. Källa: SMHI. Visa mer

