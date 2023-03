SJ köper tillbaka biljetter – rustar för snösmocka

Redan under måndagen ställde Trafikverket in flera tågsträckor i Syd- och Västsverige i förebyggande syfte. Även i Skåne har tågtrafiken ställts in på ett antal sträckor, bland annat mellan Ystad och Simrishamn.

På tisdagsförmiddagen meddelade också SJ att de erbjuder samtliga resenärer som ska resa i södra Sverige pengarna tillbaka eller en ombokad biljett.

– Vi gör det här i förebyggande syfte i första hand. Vi har inte haft några omfattande störningar på förmiddagen annat än i Mälardalen, där vi på Trafikverkets uppmaning ställt in avgångar, säger SJ:s presstalesperson Tobbe Lundell och fortsätter:

– Men vi vet att det kan hända saker under dagen och det finns en oro hos våra resenärer. Därför har vi bestämt oss för det här erbjudandet.

Snöröjning på Götaplatsen i Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

Oavsett vilken biljettyp man har kommer man kunna få pengar tillbaka för resor som går söder om Jämtland. Om snöfallet skulle hålla i sig även under onsdagen kan SJ komma att aktivera erbjudandet även för dem som ska resa då.

– Det gäller så länge ovädret håller i sig, men just nu räknar vi med att trafiken ska kunna gå som vanligt i morgon, säger Tobbe Lundell.

Under tisdagsmorgonen ställde Hallandstrafiken in all busstrafik tillsvidare på grund av ovädret, även Västtrafik har ställt in ett stort antal bussar på grund av halka. Detsamma gäller i Skåne.

En buss halkade ner i diket i Löddeköpinge. Foto: Johan Nilsson/TT

Det kraftiga snöovädret kommer att drabba stora delar av Sverige och SMHI har utfärdat orangea varningar för vind i kombination med snöfall i norra Skåne samt i norra Götaland och östra Svealand. Gula varningar är utfärdade för merparten av Sverige söder om Uppsala.

Trafikverket uppmanar den som måste ut på vägarna att vidta försiktighet.

– Det kan bli svårt att ta sig fram. Vi rekommenderar att folk funderar på om man har möjlighet att jobba hemma eller om man behöver ge sig ut, säger Angelica Knutsson på Trafikverket.