Snövarning i Göteborg – minusgrader i nästan hela landet

Snöfallet väntas börja kring klockan 09 på torsdagen och hålla på nästan ett dygn. SMHI varnar för trafikproblem på grunda av halka, snömodd, och dålig sikt.

Det kommer inte att bli som onsdagens massiva snöande.

– Det är mer snöbyar nu, som berör delar av landet under dagen. I delar av nordvästra Götaland kan de lokalt bli kraftiga, där har vi gula varningar för snöfall utfärdade, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

De gäller fram till kvällen, och en bit in på fredagen för den södra delen.

– Det är för att snöbyarna kan bli rätt intensiva där.

Snöbyarna mattas av under eftermiddagen, men under natten kommer ett nytt nederbördsområde med kraftiga snöbyar in västerifrån.

Varningen gäller också förseningar inom kollektivtrafiken och inställda eventuellt inställda flygavgångar.

Totalt kan 5–10 centimeter snö komma, lokalt 15–20 centimeter.

Snövarningen gäller från Göteborgskusten till Skövde, men även delar av Svealand och sydligaste Norrland berörs av snöbyar, fast inte lika intensivt.

– I östra och nordvästra Svealand samt sydligaste Norrland kan det förekomma snöbyar, och i de norra fjälltrakterna. I övrigt är det utrymme för en del sol. Det är en kall start på många håll, men temperaturen väntas stiga en bra bit i de södra delarna av landet .

I Götaland blir det runt noll grader, i nordligaste Norrland kan det röra sig om 10-15 minusgrader. I Stockholm kan det bli någon plusgrad under dagen.

– Generellt är det kallare än vanligt. På sina håll både i söder och norr är det mycket under det normala, i dagens klimat, säger Sofia Söderberg.