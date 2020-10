Snövarningar på flera håll i Sverige

– Just nu har snön dragit in över Värmland och Dalarna. Under dagen kommer området att sakta röra sig norrut, säger SMHI:s meteorolog Jon Jörpeland.

SMHI:s klass 1-varningar gäller alltså för Värmland och Dalarna, men även Örebro, Västmanland, Jämtland, Västernorrland samt Gävleborgs kust- och innanland. Samma områden som omfattades av varningar för stora snömängder även under måndagen. Det rör sig om snömängder mellan 5 till 10 centimeter – lokalt mer än så – som riskerar att göra vägbanorna hala.

Lågtrycksområdet är av det typiska slaget som kommer från sydväst, men med det följer mildare luft med bakom. Det innebär att nederbörden allt mer kommer att övergå i regn framåt tisdag kväll och natt mot onsdag, det vill säga att mycket av snön kommer att försvinna.

Under tisdagen kommer temperaturerna i södra Sverige att stiga mot 10 grader och drygt det på flera håll. Plusgraderna kommer att vara även nattetid, enligt prognosen, vilket innebär att den meteorologiska vintern dröjer lite till – mildluften kommer rentav återföra en del nordligare områden från vinter till höst.

