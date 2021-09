Socialdemokraternas kassako hotas av regeringens lagförslag

Socialdemokraterna är det politiska parti som drar in mest pengar varje år, enligt partiernas redovisningar till Kammarkollegiet. Vid sidan om statsbidrag och medlemsavgifter kommer en stor del av intäkterna från det egna spelbolaget Kombispel.

I fjol sålde Socialdemokraterna lotter för över 160 miljoner kronor vilket motsvarar nära hälften av alla inkomster. I ren vinst efter lönekostnader och spelvinster gav det drygt 30 miljoner extra till partikassan – som jämförelse var Liberalernas totala inkomster under året 35 miljoner.

När Dagens Nyheter granskade Kombispel 2017 avslöjades att Kombispel sålde lotter på kredit till redan skuldsatta och skickat över 8 000 personer till Kronofogden för lotter som de köpt på kredit och inte betalat.

Sedan dess har bolaget slutat driva in spelskulder via Kronofogden. Men flera av försäljningsmetoderna finns kvar – bland annat att sälja lotter via telefonförsäljning och med betalning via faktura och med hjälp av olika bonusprogram.

I somras lade Finansdepartementet fram ett lagförslag om ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”.

Direktreklam skulle då inte längre vara tillåtet.

Enligt Kombispels vd Jonas Lindholm skulle förslaget slå undan benen för hela verksamheten om det går igenom.

Till Socialdemokraternas tidning Aktuellt i Politiken, AIP, säger Jonas Lindholm att de allmännyttiga lotterierna bygger sin försäljning på direktmarknadsföring.

– Det är svårt att sälja en produkt som är drömmen om vinsten utan att få prata om drömmen om vinsten, säger han till AIP .

Reklam för Socialdemokraternas lotteri Kombilottieriet. Foto: Skärmbild från Kombispel

Socialdemokraternas lotteri klassas som allmännyttigt och har en särskild spellicens hos Spelinspektionen. Kombispel ingår i en mindre koncern med den ekonomiska föreningen A-lotterierna i toppen. Socialdemokraterna och deras ungdomsförbund SSU äger A-lotterierna gemensamt. Kombispel driver också lotterier åt andra ideella föreningar såsom IOGT-NTO och PRO något som genererar ytterligare fem miljoner om året i vinst.

– Det är bra och viktigt att regeringen tar på allvar att konsumenterna behöver skyddas och att de sen tidigare har infört krav på måttfull marknadsföring och på spel- och lotterianordnare, däremot riskerar det här förslaget att leda till stora effekter på bland annat idrottsrörelsen och övriga civilsamhället för vilka de allmännyttiga lotterierna står för en viktig del av den oberoende finansieringen, skriver Jonas Lindholm i en kommentar till Dagens Nyheter.

Socialdemokraternas partikassör Joakim Jonsson uppger att lotterierna är en viktig intäktskälla för Socialdemokraterna.

– Vi kan dock se att lotteriintäkterna har minskat de senaste åren och vi jobbar kontinuerligt med att anpassa våra kostnader i takt med att intäkterna förändras, skriver han i en kommentar.

En statlig utredning som tillsattes av regeringen föreslog att just allmännyttiga spel skulle undantas ytterligare regler.

Utredaren, den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, föreslog att de skulle undantas och menade att det handlar om spel med låg risk att utveckla spelproblem. Men lagförslaget som utarbetats av Finansdepartementets tjänstemän gör ingen skillnad mellan vem som arrangerar spelet, istället ska spelen kategoriseras efter risk och prövas från fall till fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och fram till mitten på oktober får spelbolagen och andra berörda lämna remissvar.

Fakta. Rikslotterier för allmännyttiga ändamål För att få anordna ett Rikslotteri krävs det att det är en allmännyttig ideell förening som har i huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål. Typexemplen på föreningar med allmännyttiga ändamål är folkrörelsen, idrottsföreningar och hjälporganisationer. Även politiska partier ingår i denna grupp och historiskt sett har alla politiska partiet haft lotteritillstånd. Visa mer