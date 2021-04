Socialstyrelsen: Postcovid-patienter ska känna att de tas på allvar i vården

– Den största utmaningen för vården är att behandla den här patientgruppen strukturerat och samstämt i hur man i varje region tar emot patienter och att man blir likvärdigt mottagen och behandlad i varje instans. Att man är överens om det och inte bara skickar remisser kors och tvärs, säger Thomas Lindén, chef för Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso-och sjukvården.

Ett stort fokus för Socialstyrelsen är nu på de personer som inte helt tillfrisknat efter en covid-19 infektion. Socialstyrelsen och regionerna har bildat en gemensam arbetsgrupp som ska ta fram mer stöd för patienter med långdragna symtom.

Enligt Socialstyrelsens nya rapport som presenterades i dag hade 1.750 patienter fram till den 23 mars rapporterats till patientregistret med diagnoskoden U09.9 för postcovid . Något fler var män, 893 mot 857 kvinnor. Utöver de 1750 med koden för postcovid har Socialstyrelsen kunskap om 277 personer som haft multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19.

– Man ska ha en tillgänglighet för patienter nu under pandemin. Att man känner att man blir mottagen och får berätta om sina besvär. Att man bli lyssnad på och förstådd. Och sen givetvis att man får den bästa behandlingen som man har möjlighet att förändra, säger Thomas Lindén

De allra flesta som insjuknar i covid-19 blir friska efter som mest några veckor. Men en del som insjuknar blir inte av med symtomen när infektionen är över eller får nya symtom senare. Exempel på de vanligaste symtomen är besvär med lungfunktionen, extrem fysisk trötthet, hjärntrötthet, andningssvårigheter, smärta, hosta och huvudvärk. Men det är inte alltid tydligt vad orsaken är.

I sin rapport föreslår Socialstyrelsen flera insatser för att säkerställa att patienter som lider av långdragna symtom efter en covid-19 infektion ska få individanpassad vård på rätt nivå. För att uppnå det föreslår Socialstyrelsen ett mer strukturerat samarbete kring patienter med postcovid mellan olika vårdnivåer och med socialtjänsten.

De postcovid-patienter som uppvisar funktionsnedsättande symtom eller flera symtom samtidigt ska också få träffa en grupp av vård- och omsorgspersonal med olika professioner och kompetenser som samarbetar kring patienten.

– Det är väldigt olika från patient till patient hur symtomen visar sig och då är det viktigt att instanserna samverkar. Då behöver man den här multiproffessionella bedömningen innan man bestämmer vilken riktning en behandling ska gå. Så att det inte blir beroende av att patienten hamnar rätt från början, säger Thomas Lindén.

Socialstyrelsen framhåller också att patienter behöver känna att de blir tagna på allvar och ges tillräckligt med stöd när de söker vård. Samtliga aktörer som möter barn eller vuxna patienter med postcovid behöver kunna avgöra om patienterna behöver ytterligare vård eller bedömning.

Omkring 10–13 procent av alla som smittats med sars-cov 2 globalt, beräknas ha fått postcovid, och enligt studier är det flest kvinnor som drabbats.

Den nuvarande koden från WHO för att diagnostisera postcovid, U09.9, började gälla den 16 oktober 2020. Men Enligt Thomas Lindén tog Sverige fram en egen patientkod tidigare för att inte behöva invänta WHO. Socialstyrelsen trycker på att mer kunskap om postcovid behöver samlas in samt att kodning och dokumentering av sjukdomen måste ske på liknande sätt inom vården.

Han förklarar att man i dagsläget tittar på vilka symptom varje enskild patient har. Till exempel hjärtklappning, halsont eller trötthet.

– Så får det vara huvuddiagnosen och sen blir ”post covid” en tilläggsdiagnos, säger Lindén och menar att det på det sättet blir lättare att hjälpa varje enskild individ med sitt specifika problem.

– Det är ett jättestort mörkertal. Till exempel att man söker vård men inte får den här post covid-koden satt. Vi är helt övertygade om att det är betydligt fler än de här 2.000 personerna som lider i tysthet, säger Thomas Lindén och tillägger att han inte vill tala om procent, som en del länder har valt att göra.

– Då klumpar man ihop personer som kanske har lite ont i halsen i tre månader med personer som har fått ett handikappande hjärtfel. Jag tycker att det mest korrekta är att prata om besvären i sig och se hur vanliga de är.

Vilken effekt hoppas ni att det här underlaget ska ge?

– Jag hoppas givetvis att det här stödet ska öka sjukvårdens möjlighet att uppmärksamma patienter som har besvär efter covid 19 men också att man blir bättre på att behandla och rehabilitera patienterna, säger Thomas Lindén.

