Södersjukhuset lex Maria-anmäler dödsfall efter brist på iva-platser

DN rapporterade under våren 2021 i en granskning om brister i samordningen av intensivvårdsplatser i Region Stockholm. Södersjukhuset var under pandemins andra och tredje våg under hård press på grund av ett stort antal covid-patienter, och vid ett 50-tal tillfällen under första halvåret skickades intensivvårdspatienter från Sös till andra sjukhus, vid en handfull tillfällen till sjukhus i andra regioner, bland annat till Sundsvall, på grund av platsbrist.

Intensivvårdschefen på Norrtälje sjukhus Sune Forsberg slog larm i ett mejl till regiondirektören, och informerade om att patienter nekats intensivvård och att Södersjukhuset utredde dödsfall kopplat till bristen på intensivvårdsplatser. Nu har Södersjukhuset anmält ett fall till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, enligt lex Maria, för undvikbar vårdskada.

Patienten kom på våren 2021 in akut med symtom på blödningar i magen, och bedömdes ha behov av intensivvård, enligt anmälan. Men då platssituationen var mycket svår och patienten fick vänta på akuten där hen samtidigt blev mer stabil, lades patienten in på vanlig vårdavdelning utan kontinuerlig övervakning. Patienten hittades på morgonen okontaktbar med en stor blödning från munnen, och återupplivningsförsöken var förgäves. Sjukhusets utredning visar i första hand på resursbrist som huvudorsak till dödsfallet.

DN har sökt ansvariga på Södersjukhuset. Chefläkaren Anne Kierkegaard svarar i ett mejl att den aktuella händelsen inträffade under våren 2021, då sjukhuset var i förstärkningsläge på grund av pandemin. Vid det aktuella tillfället var antalet intensivvårdsplatser dubbelt så många som normalt. Alla platser var belagda, varav 80 procent av patienter med covid-19-diagnos.

”Den allvarliga händelsen och patientens död i detta fall bedöms ha varit potentiellt undvikbar om patienten hade vårdats på intensivvårdsavdelning”, skriver Anne Kierkegaard.

Hon uppger att kontinuerlig övervakning förmodligen skulle ha lett till att blödningen upptäckts och behandlats snabbare, även om det inte är säkert att det hade kunnat rädda patientens liv.

Överbelastning på akutmottagningarna orsakar överdödlighet motsvarande 25 dödsfall per år i Region Stockholm, har Björn af Ugglas på Karolinska institutet visat i sin forskning.

På frågan om vad Sös gör åt platssituationen, svarar chefläkaren att inom sjukhusets nuvarande lokaler för intensivvård har antalet intensivvårdsplatser redan utökats och att ytterligare utökningar där inte är möjligt.

”Därför planeras en ny större intensivvårdsavdelning som beräknas vara klar 2024. Fler platser för kontinuerlig övervakning och observation har och kommer också att iordningställas”, uppger Anne Kierkegaard.

En förutsättning för att kunna öppna fler vårdplatser är samtidigt en bemanningsfråga och enligt chefläkaren görs ett ”flertal insatser” för att säkerställa tillgång till specialistsjuksköterskor inom intensivvården.

Enligt Sös finns inga fler aktuella utredningar enligt lex Maria som rör platsbristen inom intensivvården.