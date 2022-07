Sökandet fortsätter efter flygolyckan i Siljan

Det var vid 16-tiden på måndagen som larmet kom in. Ett flertal vittnen hade då sett ett mindre flygplan störta i sjön Siljan i Dalarna. Ombord fanns två tyska medborgare – en man i 60-årsåldern som bekräftats död och en man i 20-årsåldern som fortfarande är saknad.

På tisdagen ska sjöpolisen komma till platsen för att söka efter flygplanet som ligger på botten av sjön.

– De kommer att reka rätt mycket och sätta sig in i läget, kolla av sjön och väderlek och allt sådant. Så de kommer kanske inte att gå i vattnet i dag, utan det blir kanske först i morgon, säger Lars Hedelin, presstalesperson vid polisregion Bergslagen.

Statens haverikommission har kopplats in, och ska också komma till platsen under dagen.

– De kommer jobba ihop med sjöpolisen, för de kan inte göra något förrän planet är uppe. Det är angeläget att hitta den befarat omkomne personen.

Enligt Hedelin är det svårt att veta om personen befinner sig i eller utanför flygplanet.

– Men han försvann i samband med att planet dök.

Enligt polisens nuvarande uppgifter ligger flygfarkosten på omkring 30 meters djup, vilket i så fall gör att ingen tyngre dykutrustning krävs.

– Man kan dyka med ordinarie dykutrustning ned till det djupet. Så att lokalisera det här och ta sig ned till botten ska nog gå bra. Däremot att bärga, det kan vara något helt annat, det kanske kräver annan utrustning.

När larmet kom in under gårdagen kopplades Anders Lännholm från sjö- och flygräddningscentralen in som räddningsledare innan det lämnades vidare till räddningstjänst och polis. Han bedömer att vraket ligger betydligt djupare än så – omkring 80 meter under ytan. Det skulle göra sökinsatsen mer komplicerad.

– Lodrapporterna som min kollega tog upp visade att det är 80 meter där vi tror att vraket ligger, säger Anders Lännholm.

– Men det är konstigt om det skiljer från 80 till 30 meter. Det är om det är någon klack där. Men jag tror ingen vet exakt var det ligger, för efter att det sjunker rör det på sig. Så någon får gå ned och titta och försöka leta. Det är först då man vet var det är. Men Siljan är djup.

Enligt Lars Hedelin vid Polisen kan bedömningen av hur djup platsen är förändras efter att sjöpolisen kommit till platsen. Polisen har rubricerat händelsen som vållande till annans död.

– Man sätter en sådan rubricering för att kunna ha en förundersökning att jobba med. Det behöver inte betyda att någon kommer beskyllas för det här, i och med att bägge i värsta fall har omkommit. Så det är en formalitet, säger Lars Hedelin.

