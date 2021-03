Solchans på flera håll i landet under påsken

Påskveckan ser ut att öppna med ett högtryck, under tisdagen väntas varma temperaturer i stora delar av landet. Upp mot 15 grader i Götaland och Svealand och omkring 10 grader i norr. Längs med syd- och östkusten kan tisdagen bli den varmaste dagen hittills i år – temperaturen att slå är 17 grader, vilket uppmättes vid Kalmar flygplats i februari, och var ett nationellt rekord för månaden.

– Det är möjligt att tisdagen kommer att bli säsongens varmaste dag på vissa platser, säger Moa Hallberg, meteorolog på SMHI.

Under onsdagen växlar vinden och kyligare luft rör sig in över Norrland. I Götaland och Svealand blir det dock fortsatt milda temperaturer under onsdagen med goda solchanser på sina håll.

Men lagom till att helgdagarna närmar sig följer ett regnområde med kallare luft som drar in över landet. Skärtorsdagen ser ut att bli en typisk vårdag: en solig inledning, men med stackmoln som bygger upp sig under dagen.

– Från natten till torsdag och fram över påskhelgen blir det lite kyligare i hela landet, med bara enstaka plusgrader i norr och mellan 5 och 10 grader i söder, säger Moa Hallberg.

Föredrar man att påskfira i solens tecken har man störst chans om man befinner sig i Skåne, Blekinge och längs smålandskusten. Där beräknas temperaturerna bli omkring 10 grader med växlande molnighet med chans till ett par solglimtar.

Vill man istället dröja sig kvar i vintern gör man det bäst i fjällen som får kallast temperaturer och snöbyar som drar in till och från under hela påskhelgen.

– Det kommer in en del stackmoln men det finns chans för sol i egentligen hela landet bortsätt från i fjällkedjan, säger Moa Hallberg.

För den som planerar för att ge sig ut på havet eller till skärgården under helgen väntar temperaturer strax under 10 grader, måttlig vind längs Götalands- och Svealandskusten och chans för enstaka solglimtar.

Den andra halvan av påskveckan ser ut att gå i aprilvädrets tecken med ostadigt väder och osäkra prognoser för hela landet.

– I slutet av veckan ser vi att ett lågtryck passerar och det kan även bli en del nederbördsområden som drar förbi, även en del blåst. Prognosen för dessa dagar är dock osäker, det har pekat åt lite olika håll.

