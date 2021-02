Splittrad bild av de anmälda advokaterna

Klick!

Blicken är mörk och minen bister när ”Kungen”, iförd munkhuva, tar en av sina många selfies. Snart ligger fotot ute på Instagram, kompletterat med hashtag-referenser till gangsterfilmen Scarface. Lite senare har 153 följare uttryckt sitt gillande. Många av dem är klienter hos ”Kungens” advokatbyrå i Stockholm. En snabbväxande firma som dubblat omsättningen och gjort tjugo miljoner kronor i vinst på bara fyra år.

41-årige ”Kungen” har målmedvetet använt sociala medier för sin marknadsföring. Bilden han vill ge av sig själv är tuff. Den som muckar med honom muckar med den bäste, lyder en av många deviser på Instagram. En annan deklarerar att ”Kungen” anser sig ha rätt även när han ljuger: ”Always tell the truth even when I lie”.

Framtoningen ligger i linje med de uppgifter som nu ska bedömas av Sveriges advokatsamfund, sedan Åklagarmyndigheten krävt att advokaterna utesluts. Via en krypterad Encrochat-mobil påstås ”Kungen” och en av hans anställda – ”Prinsen” – ha agerat rådgivare åt kriminella gängmedlemmar. Advokaterna anklagas också för att ha röjt hemliga polisuppgifter, skadat känsliga brottsutredningar och anammat kriminellas tänkesätt.

Mot detta står en helt annan bild. Kolleger och andra jurister som DN pratat med beskriver bägge advokaterna som korrekta och lågmälda.

– Jag känner honom som en väldigt ödmjuk och mild person, säger en advokat om ”Kungen”.

– Han utmärkte sig aldrig på något negativt sätt, säger en åklagare som nyligen mött ”Prinsen” i rätten.

”Kungen” själv vill vänta med att uttala sig, alla frågor från DN har mötts med tystnad. På Instagram har han dock skrivit att han ”kommer att bemöta de grundlösa påståendena vid ett senare tillfälle”, något Expressen tidigare berättat.

Inte heller 28-årige ”Prinsen” vill tills vidare ge några kommentarer. ”Anklagelserna är befängda, men jag avser inte att diskutera dem i media”, skriver han till DN och hänvisar till samfundets kommande prövning.

”Prinsen” prickades nyligen av samfundet för att ha ljugit för polisen då han sökte kontakt med en frihetsberövad klient. Han är också den av advokaterna som nu riskerar åtal för att ha brutit mot yppandeförbudet. Till skillnad från ”Kungen” är ”Prinsen” även tidigare dömd för brott. 2012 fälldes han av Svea hovrätt för att ha misshandlat en man under ett krogbråk i Stockholm. Domen, som ledde till samhällstjänst, hindrade inte att ”Prinsen” 2018 valdes in som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Underlaget till Åklagarmyndighetens anmälan innehåller nya påståenden om aggressivt beteende. Vid ett tillfälle ska ”Prinsen” ha hamnat i en fysisk konfrontation med en kriminalvårdare, en annan gång ska han ha kallat häktespersonal för ”hundar”.

Mot detta står bilden av en socialt engagerad ung jurist, som 2015 var en av dem som erbjöd gratis rådgivning till asylsökande utanför Stockholm Central. ”Det känns otroligt bra att vara på plats och hjälpa till så mycket det går och utan att kräva något i gengäld”, sa han i en intervju.