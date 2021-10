Språkvårdaren: ”I dag hade vi nog inte tagit med ordet blåbrun som nyord”

– Kallar du mig för nazist?

Jimmie Åkesson (SD) upprepade frågan med höjd röst flera gånger under söndagens partiledardebatt i Agenda. Det var efter att MP:s språkrör Per Bolund kallat oppositionen för blåbrun som Jimmie Åkesson röt ifrån, och undrade vem Per Bolund menade var brun.

Under debatten slingrade sig Per Bolund i frågan, men efteråt förklarade han för DN att det han sagt egentligen var ganska okontroversiellt.

– Jimmie är partiledare för ett främlingsfientligt parti med rötter i den svenska nazismen, så det är ganska okontroversiellt, sade Bolund.

Jimmie Åkesson var dock fortfarande upprörd över användningen av ordet ”blåbrun” och kallade det för ett ”övertramp”.

– Jag står för det bruna och det betyder att han kallar mig för nazist. Det är nazisternas färg och jag tycker inte det hör hemma i den här debatten, sade han.

Det hettade till mellan Per Bolund (MP) och Jimmie Åkesson (SD) om betydelsen av ordet ”blåbrun”. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ola Karlsson är språkvårdare på den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. De sammanställer varje år en lista på nyord. År 2014 kom blåbrun med på listan. Definitionen är enligt nyordslistan en ”färgbeteckning för politiska samarbeten mellan traditionella högerpartier och främlingsfientliga, högerextrema eller högerpopulistiska partier”.

– Poängen var att det sedan lång tid använts i medierna med en ganska urvattnad betydelse för konservativa partiers samarbete med partier som kan betecknas som högerextrema eller högerpopulistiska, förklarar Ola Karlsson ordet.

Ola Karlsson menar att ordet brun i nyordet blåbrun har en koppling till nazism och brunskjortor, även om ordet är under förhandling.

– Och det innebär att både ordet och den här sammansättningen är laddad och känslig, säger han.

Per Bolund tycker inte att användningen av ordet ”blåbrun” är kontroversiellt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stämmer då det som Åkesson menade, att Bolund kallade honom för nazist?

– Oavsett vad ordet blåbrun ska beteckna så är det intressanta här ordet brun. För många har det en levande koppling till nazism, och så länge det har det så finns det ju olika uppfattningar, säger Ola Karlsson.

Även Olle Josephson, pensionerad professor i svenska och chef för Språkrådet fram till 2009, understryker i en intervju med Aftonbladet att ”blåbrun” är ett kontroversiellt begrepp.

– Det är en värdering snarare än en beskrivning och när det gäller sådana värderingsord är tolkningarna hela tiden olika. Det ligger i politikens natur att skaffa sig tolkningsföreträde. Om du till exempel tar ordet ”rättvisa” skulle du också få olika svar beroende på vem du frågar, säger han till Aftonbladet.

Ola Karlsson säger att det är lite förvånande att ordet blåbrun inte har uppmärksammats så mycket tidigare, trots att det är sju år sedan det togs med i listan över nyord.

– Medier har använt det här ordet ganska oreflekterat i många år, så det förvånar mig att diskussionen inte dykt upp.

Jimmie Åkesson menar att det är ett ”övertramp” att kalla honom för ”brun”. Foto: Lisa Mattisson

När Språkrådet tar fram sin lista över nyord så håller de sig till en ”deskriptiv hållning” av orden, och redovisar alltså det sätt som ord används. Listan är inte normerande – och det handlar inte om en rekommendation om hur ordet ska användas.

– Men genom att lyfta fram ett ord kan man ju bidra till att lyfta fram sakfrågan bakom, och man behöver vara medveten om att det väcker känslor . Det innebär att man får vara lite försiktig med vilka ord man publicerar ibland – utan att censurera sig, säger Ola Karlsson.

Samtidigt menar han att man i listan försöker att undvika de ord som väcker känslor eller är stötande för personer eller grupper.

– Så om man konstaterar att det finns en laddning och att associationen lever så hade vi nog inte tagit med ordet i dag, säger Ola Karlsson som inte var med och tog fram nyordslistan för sju år sedan.

Är det rätt av Bolund att förklara sig med en definition ur ordboken?

– Det är rätt att han gör den referensen, och definitionen som står där stämmer med det språkbruk som finns i medierna. Men det är inte den enda definitionen – den andra tolkningen finns ju där också.

Så båda har rätt?

– Ja, och jag tycker kanske i efterhand att man skulle ha redovisat båda tolkningarna och laddningen i listan.

