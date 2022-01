Spridningen av RS-virus har börjat avta

Störst spridning i relation till befolkning finns i Norrland, med 26 fall per 100 000 invånare, följt av Svealand och Götaland där förekomsten i båda landsdelarna uppgår till tre fall per 100 000 invånare.

Bland barn fem år och yngre, den gruppen som i allmänhet drabbas värst av RS-virus, har förekomsten minskat gradvis sedan en kulm under vecka 42 och 43 när över 100 fall per 100 000 invånare uppmättes till en nivå på under 10 fall per 100 000 invånare.

Antalet analyserade prover under säsongen 2021–2022 är betydligt högre än under tidigare säsonger på grund av den stora provtagningen för covid-19, och siffrorna är därför inte jämförbara med tidigare års siffror. Under vecka 21–1 rör det sig om 270 000 prover som analyserats.

Hittills under säsongen har 233 personer behövt intensivvård. Kulmen nåddes under vecka 43 när 31 patienter lades in, sedan dess har siffran minskat. Majoriteten av personerna som behövt intensivvård har varit barn under fem år, och av alla patienter har 44 procent varit barn under ett år.

