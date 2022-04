Springande protest mot kriget runt ryska ambassaden

Det brokiga blå-gulklädda tåget med vana löpare, pensionärer, föräldrar med barn på axlarna, samt en och annan hund, levde om vid den ryska ambassaden i Stockholm på lördagen.

Bilar tutade uppmuntrande när de for förbi.

Susanna Dörlich, 51 år, från Enebyberg. Foto: Elin Åberg

– Det känns rätt att göra det. Vi står enade med Ukraina och det här är vårt sätt att protestera på ett annorlunda och fredligt sätt, sade Susanna Dörlich, 51 år, från Enebyberg.

– Det är inte ett lopp, det är en speciell operation! hojtade någon.

Initiativtagare till loppet – som gick ut på att springa så många varv som möjligt runt ambassaden på 30 minuter – var löparcoachen Mårten Westberg.

Initiativtagaren Mårten Westberg peppar igång löparna med att sjunga "War - what is it good for? – absolutely nothing!" tillsammans med sin bror Johan som spelar trumma. Foto: Elin Åberg

Hans bror Johan höll takten uppe med en trumma och låten ”War, what is it good for? – absolutely nothing!”

Löparna kämpade med rinnande näsor, immande glasögon och den branta backen upp från Smedsuddsbadet. Det blev 7-8 rundor för de snabbaste, men ärligt talat var det nog ingen som gick in för att sätta rekord.

– Det var bra uppslutning med tanke på vädret, tyckte Johan Westberg.