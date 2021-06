Ställföreträdande flygvapenchefen: Inga okända föremål över Sverige

I onsdags fick medlemmarna i den amerikanska kongressens underrättelseutskott information om de hemligstämplade delarna av den rapport om oidentifierade flygande föremål som ska lämnas till hela kongressen i slutet av juni.

Rapporten är resultatet av 180 dagars insamlande av uppgifter och analys av observationer gjorda i amerikanskt luftrum och den har sammanställts av en arbetsgrupp kallad UAPTF, unidentified aerial phenomena task force. Observationerna har gjorts av amerikansk militär personal, främst piloter från den amerikanska flottan. Enligt de uppgifter som kommit ut från rapporten har omkring 120 rapporter gjorda under 2000-talet ingått i analysen.

Fakta. Från ufo till uap Begreppet UFO, med stora bokstäver, betyder oidentifierade flygande föremål, och infördes av det amerikanska flygvapnet på 1950-talet. Med tiden har det i svenskan blivit ett ord, ufo, medan det i övriga världen fortfarande skrivs som en förkortning. Begreppet UAP, som betyder unidentified aerial phenomena, började diskuteras 1983 då professor Allen Hynek föreslog det för riksorganisationen UFO-Sverige vid ett möte i London. Först för ett par år sedan kom det att börja användas av den amerikanska försvarsmakten. Uav är ett allmänt begrepp som betyder unmanned aerial vehicle och oftast syftar på en drönare. Visa mer

Svenska Försvarsmakten har i omgångar undersökt liknande rapporter från såväl allmänheten som från sina egna piloter. Under 1946 genomförde försvarsstabens flyg- och luftförsvarsavdelning den hittills största ufoutredningen i svensk historia då över 1.000 rapporter av så kallade spökraketer undersöktes av en särskild kommitté.

Kommittén misstänkte att det kunde vara sovjetiska föremål som sköts över Sverige men i sin slutrapport till ÖB konstaterades att det aldrig hade gått att hitta en sådan koppling och att en mycket stor del av observationerna inte gick att förklara men att det rörde sig om verkliga föremål.

Under 1950-talet fortsatte militärens intresse för okända föremål i svenskt luftrum men i september 1965 valde försvarsstaben att avsluta den ”systematiska registrering och handläggning” som man dittills gjort och överlät till dåvarande Försvarets forskningsanstalt att ta över handläggningen av det som då kallades ”säregna ljus- och ljudfenomen”.

Men med ett undantag. Observationer av föremål som kunde ha ett militärt intresse skulle även i fortsättningen delges försvarsstaben.

I dag använder sig det svenska flygvapnet inte av begreppen ufo. Och heller inte det begrepp som det amerikanska försvaret har ersatt det med – uap. Om ett föremål inte kan identifieras kallas det helt enkelt ”okänt”, oavsett om det är ett eko på en radar eller om det är en pilot som observerar det från sitt flygplan, säger ställföreträdande flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson till DN.

– Vi har inga andra beteckningar än dem vi har använt i alla tider, okänt, oidentifierat. Och då är det fientligt, eget eller okänt.

”Ufo är ett oidentifierat flygande föremål till dess att man har bevisat motsatsen”

Och Anders Persson konstaterar att ufobegreppet har fått en innebörd som gör det svårt att använda:

– För mig och ur mitt yrkesperspektiv är det ett oidentifierat flygande föremål, inget annat. Men det finns en oändligt lång historia kopplat just till begreppet ufo som är ganska negativ, det blir science fiction-filmer. Men begreppet som sådant, det som det egentligen står för, är ju inget konstigt. Ufo är ett oidentifierat flygande föremål till dess att man har bevisat motsatsen, säger han.

Så vad tänker du kring det nyare begreppet, uap, som det amerikanska försvaret använder sig av?

– Jag tror att de har valt att lämna begreppet ufo för att det är så kopplat till något som kommer från rymden. Då har de velat ha ett annat begrepp för att använda det mera allmängiltigt. Det är något som de uppenbarligen inte har kunnat identifiera på rätt sätt. Ett föremål som man ännu inte kunnat konstatera om det är en främmande makt som har konstruerat en ny sorts uav, någon slags drönare, eller ett nytt sorts vapen.

Anders Persson säger att han inte har någon särskild information om den kommande rapporten till den amerikanska kongressen. Liksom andra har han följt det hela genom massmedierna och han har sett några av de filmer som tagits av amerikanska piloter och som publicerats på nätet.

En stillbild tagen ur en infraröd film av ett okänt föremål över USA. Foto: US Navy/TT

Vad säger du då om vittnesmålen från piloter, filmer som Pentagon har bekräftat är från deras kameror och piloter?

– Människorna har sett något och man kan inte frånta dem den upplevelsen. Det finns ju massor av fenomen som kan inträffa när man flyger. Dels kan själva radarapparaterna ge falskekon, dels kan man få visuella effekter som gör att man blir fundersam ett tag innan hjärnan har rättat till det.

– På en av filmerna jag såg är det uppenbart att det är något man följer, men det man ser rör sig inte i några konstiga farter som jag såg det. Det var säkert någon form av uav eller robot av något slag. Och om den inte är amerikansk har man kanske inte kunnat fastställa vad det är.

Enligt Anders Persson finns det många naturfenomen som en observatör inte riktigt har koll på och han menar att sådana kan se förbryllande ut när en ovan person ser dem för första gången. Den amerikanska kongressrapporten kan mycket väl innehålla sådana saker, menar han.

– Jag är tämligen lugn, skulle jag vilja säga, och vill inte dra några stora växlar alls innan vi har mera fakta.

Tänker du att det kan röra sig om främmande makt som ligger bakom en del av de här observationerna?

– Ja, och så ska man inte glömma bort att USA är en väldigt stor försvarsmakt, och även andra departement som håller på med olika forskningsprojekt har en förmåga att vara väldigt hemliga. Det tog sju eller åtta år innan det första stealthflygplanet, F-117, blev officiellt. Det finns många projekt som tagit många år innan de blivit offentliga.

Fakta. Stealth-flygplan Ett stealth-flygplan är konstruerat på ett sätt som gör det mycket svårt att upptäcka med radar. Det första stealth-flygplanet, F-117 Nighthawk, flögs officiellt av USA 1981 men hade då testats i det hemliga området Area-51 sedan flera år. Visa mer

Så du tänker dig att det är en egen verksamhet inom det amerikanska försvaret som orsakar en del av observationerna?

– Ja, det kan det absolut vara. Men nu bedriver man ju en undersökning så vi får väl svaren snart. Personligen är jag övertygad om att det finns en naturlig förklaring. Antingen är det de själva eller också är det någon annan som flyger runt. Sedan tror jag att det finns exempel på filmer där det inte är något annat än en missvisande radar.

Ett ufo, fotograferat 1967 nära Santa Ana i USA-delstaten Kalifornien. Foto: Anonym fotograf/AP

Anders Persson berättar om en händelse som inträffade under den dåvarande amerikanska presidenten Barack Obamas besök i Sverige i september 2013:

– Jag var med vid en skarp insats när vi identifierade långsamtgående fenomen som vi beordrade insats mot. Det inträffade under president Obamas besök här. Då fick vi in ett eko som var på väg rakt mot den plats där han befann sig. Vi satte in en helikopter men hittade först ingenting men 100 meter framför var det fyra gäss som flög. Det var dem vi hade sett med vår radar. Hade fåglarna delat upp sig innan vi kom dit hade vi aldrig kunnat sätta dem i samband med ekot. Fyra stora gäss som flög tillsammans räckte för att radarn skulle upptäcka dem!

”Hjärnan vill gärna hitta förklaringar och gör den inte det så hittar den på”

Du har ju själv varit stridspilot, såg du något under den tiden som du inte förstod vad det var?

– Nej, det har jag inte gjort och jag har aldrig hört talas om någon som har sett något som inte har kunnat identifieras efteråt eller vid tillfället, inte i flygvapnet. Det tar ju en sekund för en hjärna att förstå vad man ser om man inte är beredd på det. Hjärnan vill gärna hitta förklaringar och gör den inte det så hittar den på. Jag har deltagit vid många haverirapporter där det varit många människor inblandade, som har sett det från backen, och de var helt övertygade om att det har varit på ett visst sätt. Trots att jag kan bevisa att det inte gått till så så håller de fast vid sin version. Vi människor vill ha förklaringar på allt. Får vi inte en tillräcklig förklaring då fyller hjärnan i själv.

Fakta. Misstolkningar En av de vanligaste misstolkningarna av okända fenomen på himlen är stjärnor och planeter men också vanliga flygplan eller andra länders raketuppskjutningar. Piloter har vid flera tillfällen misstagit ljusstarka meteorer för farkoster som de uppfattat som nära det egna planet. Klotblixtar, som kan uppstå i samband med åskväder, är ett naturfenomen som ännu inte fått sin förklaring och som kan observeras inne i flygplan. Visa mer

Nu har US Navy gått ut och uppmanat sina piloter att rapportera okända föremål. Tidigare har man inte alltid gjort det. Kan du se att det finns ett sådant stigma bland piloter, att inte rapportera sådant man inte förstår för att man inte vill bli ifrågasatt?

– Inte i svenska flygvapnet. Vi har en helt annan kultur där vi berättar om alla fel vi gör utan att bli bestraffade för det. Vi uppmuntrar att berätta när man gjort fel eller sett saker som du inte förstår så att man kan hjälpa varandra. Dessutom spelas allting in nuförtiden, det är bara att visa på det i så fall. Jag skulle finna det helt otroligt att en pilot i svenska flygvapnet inte skulle våga berätta om han eller hon hade sett något som var konstigt. Det ingår i vårt jobb att skydda våra gränser och att identifiera ekon som vi inte känner till och att kontrollera allt.

Finns det några särskilda rutiner för att rapportera föremål i luften som inte gått att identifiera?

– Nej, vi ska ju luftförsvara och övervaka territoriet i luften. Det är normala rutiner så det behövs inte en egen rutin för att rapportera något oidentifierat. Om något observeras kommer det att spelas in och skickas in till i första hand underrättelsetjänsten. Sådana exempel som jag har sett från USA skulle rapporterats in den vanliga vägen i Sverige. Det finns ingen särskild rapporteringsväg för sådant. Skulle någon låsa sin radar på ett föremål som beter sig konstigt då skulle det gå in till de underrättelsefunktioner vi har.

Du beskriver en ganska annorlunda uppbyggd organisation i Sverige än den i USA?

– Det menar jag att det är. Sedan i början av 70-talet är vi kända för den här transparensen och att agera helt öppet, något som gjort det svenska flygvapnet i unikt i världen. Sedan har övriga flygvärlden börjat anamma detta sedan ungefär tio år tillbaka. Men det tar lång tid att ändra en sådan kultur, det tog säkert 20 år i svenska flygvapnet innan vi nått den totala öppenheten som vi eftersträvat. Pratar man med lite äldre piloter var det lite annorlunda.

För att sammanfatta: Du tvivlar inte en sekund på att era piloter skulle rapportera ett föremål hur konstigt det än såg ut?

– Nej, det betvivlar jag inte en sekund. Jag skulle bli förvånad och oroad om piloter inte skulle rapportera avvikande saker. Om de hittar det. Och, som sagt, det mesta spelas ju in så det är bara att lägga upp beviset.

Har ni något samarbete med USA när det gäller de här svåridentifierade föremålen?

– Inte i det här perspektivet. Vi har ett väldigt gott samarbete med US Air Force i andra frågor men inte i den här specifika frågan. Det har vi inget särskilt forum för.

”Det är så mycket enklare att upptäcka flygande föremål med hjälp av radar än det är att hitta ubåtsföremål och liknande i vatten”

När det gäller oidentifierade föremål i svenskt luftrum säger Anders Persson att man har bra kontroll, till skillnad från när det gäller bevakningen av havet, som är ett svårare medium att övervaka, där man vill ha hjälp av allmänheten att skicka in rapporter.

Ni uppmanar ju folk att rapportera det de ser på havsytan men ni uppmanar inte folk att rapportera det man ser flyga i luftrummet. Varför?

– För det första är det ju så att det är oerhört svårt att följa all verksamhet som sker på vattnet och har man då en massa människor som har båtar som är ute i skärgården så vill man ha fatt i de rapporterna. När det gäller flygande föremål finns det ingenstans att gömma sig i lufthavet, det ser man med olika radarsystem. Det är så mycket enklare att upptäcka flygande föremål med hjälp av radar än det är att hitta ubåtsföremål och liknande i vatten.

Så ni behöver mera hjälp där helt enkelt?

– Absolut. För man har ju inte fasta sensorer överallt i hela havet.

Militär sökoperation under ubåtsjakt i Stockholms skärgård hösten 2014. Foto: Nicklas Thegerström

Vad tycker du att en person ur allmänheten ska göra om han eller hon ser något okänt som flyger eller som man inte begriper?

– Då ska man försöka fota det och filma det och så får man titta på det i lugn och ro. Sedan är det en mängd uav som finns och flyger runt och ser man dem runt flygplatser ska man ringa någon. Det är en så stor mängd uav just nu att det skulle bli övermäktigt för myndigheterna att hantera alla föremål som flyger på olika ställen. Vi följer dem runt våra flygplatser, det gör vi noggrant.

Men du säger inte att folk ska rapportera detta till Försvarsmakten. Det är inte så du tänker?

– Nej, för jag är ganska övertygad om att det blir en så otroligt stor mängd falska rapporter, om du ursäktar, att det finns en risk att man skulle överbelasta systemet. Man ska försöka sköta det på det sätt som det sköts nu. Vi har våra gränser som är vår uppgift och vi har koll på de områden vi behöver ha koll på. Om man ser något så filma det med en kamera. Sedan får man dubbeltitta på det och är det något väldigt konstigt ska man givetvis rapportera det.

Och några oidentifierade flygande föremål rör sig inte över Sverige enligt den ställföreträdande flygvapenchefen. Enligt honom är siffran noll sedan år 2000.

– Det är noll. Vi har precis utfört en extra kontroll i alla skriftliga handlingar vi har från 2000 och där finns ingenting. Ingen rapport eller någonting. Hade det rapporterats något hade vi hittat det och nu har vi dubbelkollat. Och det finns ingen som helst anledning, det vill jag understryka, från vår sida, att inte tala om det. Det som kan vara av sekretesskaraktär är i så fall vilken tid och plats och storlek, alltså vilken radarmålyta som våra sensorer klarar av att se, som gäller. Det är en sekretessbelagd uppgift och sannolikt sådant som kommer att ingå i den hemliga delen av den amerikanska rapporten.

Vad tror du kommer att komma ut av den amerikanska rapporten?

– Jag förväntar mig att de kommer att komma med en förklaring på hur de ser på det och hur de tar hand om den eventuella utmaning som de hittar. Jag tror att de kommer att kunna identifiera de flesta av de här observationerna med vad de tror att de är. Och vissa saker kommer inte att gå att förklara, vissa går inte att förklara ibland. Det blir sannolikheter, precis som vi haft med ubåtar och annat.

Det blir alltid en restprodukt till slut, menar du?

– Det brukar det vara för man kan inte garantera att man vet vad det är förrän man har kunnat garantera det. Det blir alltid en restprodukt av olika skäl.

