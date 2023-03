Ställs inför rätta för att inte ha avslöjat mordplan

Lördagen den 21 augusti 2021 larmades polisen till en lägenhet i centrala Malmö, bara ett stenkast från Rättscentrum där såväl polis som åklagare och häkte håller till.

I lägenheten fann man två döda personer, en kvinna i 35-årsåldern och en man i 45-årsåldern. Polisen var mycket förtegna men meddelade redan samma helg att det ena dödsfallet utreddes som mord, och det andra som just ett dödsfall.

De sökte inte någon utomstående misstänkt.

Mellan raderna framgår alltså att polisen misstänker att en av personerna mördat den andre, och sen tagit sitt eget liv. Vilket senare visat sig vara just vad som hänt.

Där brukar liknande historier ta slut. Men fallet i Malmö skulle visa sig vara mer komplicerat än så, och uppmärksammas just nu i den tionde säsongen av podcasten Spår. I podcasten har kvinnans anhöriga talat ut om sorgen och riktat kritik mot bristen på information om vad som hänt henne, under den tid som utredningen pågick.

– Berätta för oss, ge oss åtminstone lite mer så att vi inte behöver gå omkring och hitta på historier och försöka få fram information på annan väg, säger mamman i podden.

På måndagseftermiddagen, två dagar efter att de två hittats döda i lägenheten, ringer en man som i dag är 35 år gammal till polisen. Han berättar att han haft kontakt med mannen i lägenheten under helgen, att de chattat via en krypterad app och även träffats en kortare stund under fredagen. Han berättar vidare att mannen sagt att han kan lösa pengar, att han känts uppstressad och velat att han ska komma upp till lägenheten. 35-åringen sa nej till det.

Några dagar senare, en vecka efter att han träffat den nu döde mannen senast, sitter 35-åringen i ett förhörsrum på Rättscentrum i Malmö. Han är där i egenskap av vittne och får utveckla det han några dagar tidigare ringt och berättat för polisen. Så sent som på lördagsförmiddagen hade han kontakt med mannen i lägenheten säger han, då via den krypterade appen. Meddelandena finns inte kvar, ”de försvinner, puff”, berättar han för förhörsledaren.

Nu ställs 35-åringen inför rätta misstänkt för underlåtenhet att avslöja mord och människorov. Foto: Henrik Montgomery/TT

När han nåddes av nyheten att det skett ett grovt brott i centrala Malmö cyklade han förbi mannens lägenhet där det var fullt av poliser.

Under förhöret berättar han att mannen i lägenheten är en arbetskamrat som ofta pratar om sitt behov av pengar. Mannen ska också ha föreslagit att han och 35-åringen ska utföra ett typ av rån tillsammans genom att kidnappa kvinnor, köra ut dem till någon stuga i skogen och ta lån i deras namn.

Mannen ska också ha haft koll på gemensamma kvinnliga kollegors ekonomi och hur mycket pengar de hade på banken.

En av kvinnorna är den som senare hittades död tillsammans med mannen i lägenheten, där hon också har bott under en tid.

Några dagar efter förhöret sitter 35-åringen återigen hos polisen, men den här gången som gripen misstänkt för mord, alternativt medhjälp till mord. Det förnekar han bestämt, han har inte varit i lägenheten i anslutning till händelsen. Han häktas och kommer också att misstänkas för människorov alternativt medhjälp till människorov.

I anteckningar 35-åringen för i sin cell på häktet skriver han ”varför skulle jag ens självmant kontaktat polisen om jag skulle vara inblandad”.

Efter exakt en månad släpps 35-åringen ur häktad. Ett och ett halvt år senare ställs han nu inför rätta, men inte för de tidigare misstankarna om direkt inblandning i mordet. Åtalet gäller underlåtenhet att avslöja mord och människorov. Åklagare Pia Björnsson menar att 35-åringen vetat om att kvinnan var inspärrad i lägenheten och utsattes för utpressning, och att hon senare skulle komma att mördas.

– Den här mannen är inte dömd än, jag har åtalat honom. Det är ett påstående helt enkelt, säger hon.

– Om jag inte hade sett någon möjlighet att bevisa det hade jag inte väckt något åtal. Sen får vi se hur det går, det är ju tingsrätten som får pröva saken.

De huvudsakliga bevisen mot 35-åringen är hans egna förhörsuppgifter om vad mannen i lägenheten berättat för honom. Även hans eget samtal till polisen två dagar efter mordet och några av de krypterade meddelanden som polisen lyckats återskapa kommer åberopas av åklagaren. DN har sökt 35-åringens advokat som inte vill uttala sig innan förhandlingen. I förhör säger 35-åringen att han inte trodde det skulle gå så långt.

Advokaten Charlotte Wirtén är målsägandebiträde för kvinnans efterlevande, och säger att de biträder åtalet. Familjen har under en längre tid levt i en djup sorg och tycker det är bra att det blir någon form av rättslig prövning av det som hänt.

– Sen är det givetvis en frustration och förtvivlan från familjens sida att det inte går att få en rättslig prövning avseende den person som utfört de här gärningarna som är grunden till åtalet, säger hon.

