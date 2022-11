Stämningsansökan inlämnad – klimatmarsch gick genom Stockholm

På Mynttorget i Stockholm slöt på fredagen hundratals personer från stora delar av klimat- och miljörörelsen upp för att marschera med Aurora till Stockholms tingsrätt. Stämningsansökan skickades in digitalt redan på morgonen men vid tingsrätten hölls en samling med tal och diktläsning.

Frida Berry Eklund gick tillsammans med Sofia Bernett i mitten av demonstrationståget. Hon höll en skylt med sina barns namn: ”Billie”, ”Charlie.” När barnen var små, år 2016, var hon en av de drivande bakom det så kallade Magnoliamålet, när svenska staten stämdes för Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamhet till Tyskland. Den gången vann man inte.

Aurora fick stöd av hundratals personer i klimat- och miljörörelsen vid en manifestation på fredagen. Foto: Thomas Karlsson

– Vi hoppas att vi kanske beredde vägen lite. Nu är vi här för att backa ungdomarna, vi vet att det tar väldigt mycket kraft och under lång tid. Aurora har ju redan hållit på i ett par år, det är problemet med den juridiska processen. Men å andra sidan kan man ju skapa stora, prejudicerande förändringar, säger hon.

– Ingen regering, inte den nuvarande och inte den förra, har presenterat någon form av plan som visar hur Sverige ska göra sin del av Parisavtalet. Därför stöttar vi den här stämningen, säger Sofia Bernett, som håller i en skylt med namnen ”Max” och ”Clara” på. Hon fortsätter:

– Vi vill få in kärleksbudskapet i det här. Grunden till att vi gör det här handlar om kärleken till våra barn.

Efter starten på Mynttorget marscherade tåget genom centrala stan, förbi Black Friday-skyltade butiker. Ramsorna avlöste varandra:

”Internationell solidaritet – vi har bara en planet.”

”Keep it in the ground, keep it in the ground.”

”Vad ska vi göra? Stämma staten! När? Nu! När? Nu! När, när när? Nu, nu, nu!”

På Hamngatans krön stod två äldre män och vinkade till tåget. Gjorde tummen upp. Då bytte demonstranterna ramsa:

”Stå inte där och titta på. In i tåget och börja gå!”

Långt fram i tåget gick Mila Af Geijerstam. Hon är 11 år gammal och är en av de 636 barn och ungdomar som undertecknat stämningsansökan mot staten.

Varför är du här?

– På grund av att regeringen inte tar klimatfrågan på allvar. De har gjort knappt någonting. Det här är det är det enda vi kan göra nu.

Är det här något du tänker mycket på?

– Ja, faktiskt väldigt mycket. Jag har demonstrerat sedan jag var sex år.

Också Greta Thunberg deltar i grupptalan mot staten. Foto: Thomas Karlsson

Som DN tidigare har berättat kräver ungdomarna i Aurora att domstolen slår fast att svenska statens klimatpolitik är otillräcklig. Det handlar alltså inte om att domstolen ska utarbeta klimatpolitiken – bara bedöma om den politik som bedrivs strider mot lagen. Rättsligt lutar man sig i första hand mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, samma grund som använts i flera liknande processer i andra länder.

Staten brister i flera steg, menar Aurora:

1. Staten har inte undersökt hur stor Sveriges andel av det globala klimatarbetet ska vara – alltså hur snabbt de svenska utsläppen måste minska.

2. Dessutom saknas genomförbara planer för omfattande utsläppsminskningar. Även utsläpp som i dag inte omfattas av de svenska klimatmålen behöver minska, menar organisationen.

3. Till sist har staten också brustit i genomförandet, skriver organisationen i sin stämningsansökan.

DN har tidigare granskat de svenska klimatmålen och flera ledande forskare har kritiserat dem för att vara alltför lågt ställda. Klimatpolitiska rådet har upprepade gånger kritiserat Sveriges klimatpolitik för att vara otillräcklig.