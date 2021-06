Statsvetare: Extraval blir allt troligare

Midsommarveckan fick en politisk rivstart när Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna fällde regeringen på måndagen.

Två dagar senare – på onsdagen – meddelade C-ledaren Annie Lööf att partiet går med på att slopa kravet på fri hyressättning i nyproduktion i januariavtalet, punkten som fick Vänsterpartiet att väcka misstroende mot Stefan Löfven.

Lööf ville istället se en omförhandling av januariavtalet där Liberalerna fortfarande deltar, något som L-ledaren Nyamko Sabuni avfärdade på torsdagen när hon slog fast att partiet kommer att verka för en borgerlig regering.

Efter misstroendeomröstningen har statsminister Stefan Löfven två alternativ. Han kan antingen utlysa extraval eller be om entledigande och låta talmannen sondera underlaget för en ny statsminister. Ett beslut ska fattas senast måndagen den 28 juni.

Vid nya talmansrundor behöver Löfven samla tillräckligt många mandat för att återigen kunna bilda regering. En statsminister kan släppas fram så länge inte majoriteten av de 349 riksdagsledamöterna röstar nej till kandidaten.

Tillsammans är stödet från S, MP, C och V stort nog – om politiska vilden Amineh Kakabaveh, tidigare V, också ställer sig bakom Stefan Löfven. Då samlar han 175 mandat.

Men regeringskrisen är inte löst där. Nästa fråga handlar om höstbudgeten.

– Budgeten som regeringen ska regera på måste också ha sitt stöd. Då måste partierna som stöder Löfven som statsminister vara okej med den. Hur C och V ska kunna komma överens där är den stora frågan, säger Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola.

Tidigare i veckan sa V att partiet inte kommer ge sitt stöd till en budget man inte själva förhandlat fram. Centern å andra sidan har gjort klart att det är uteslutet att ge Vänsterpartiet inflytande över budgeten.

– C och V kommer inte att sitta vid samma bord. Därför är läget låst. Att V skulle godkänna en budget C, MP och S tagit fram är inte aktuellt just nu, säger Jenny Madestam.

– Det stora frågetecknet är om det finns någon som helst möjlighet att få Nooshi Dadgostar och Annie Lööf nöjda som samtidigt inte innebär att C budgetförhandlar med V.

Stefan Dahlberg, statsvetare vid Göteborgs universitet, delar Jenny Madestams bild av läget.

– Frågan är vem som ska ge sig. Jag tror att S kan försöka sätta mer press på Vänstern att släppa fram dem i en ny regering utan att V själva får inflytande i budget, säger han.

Samtidigt anser Stefan Dahlberg att V stärkt sin förhandlingsposition under veckan som gått.

– Nu har man visat att man menar allvar när man fällde regeringen. Tittar man på de senaste förtroendemätningarna har V ökat. De har vunnit på sin tydlighet. Socialdemokraterna kommer att behöva förhålla sig till V:s stöd.

I låsningen mellan partierna utgjorde Liberalerna en möjlig lösning innan Nyamko Sabuni avböjde att förhandla om januariavtalet.

– De behövdes för att skrapa ihop stöd för en budget utan V. Det är ju det som varit själva januariavtalet och som gjort det möjligt för Löfven att sitta kvar vid makten, säger Jenny Madestam.

Efter L-beskedet uppmanade Stefan Löfven de inblandade parterna att fortsätta fundera kring alternativ över helgen. Att L skulle ändra sig är däremot osannolikt enligt statsvetarna

– Då måste de verkligen få någon riktig stor reform som de inte kan säga nej till i utbyte. Men det verkar inte bara handlar om det sakpolitiska utan det principiella. Sabuni vill inte se Stefan Löfven leda en regering, säger Jenny Madestam.

Enligt Stefan Dahlberg har L målat in sig i ett hörn.

– De ligger dåligt till i opinionsundersökningarna och ett extraval borde inte ligga i deras intresse. Samtidigt är det svårt för dem att backa nu. När de gett signaler om att arbeta för en borgerlig regering förbrukar partiet en rejäl portion av förtroendekapitalet genom att vända nu, säger han.

Beskedet innebär att sannolikheten för extraval ökar, menar Jenny Madestam, och Stefan Dahlberg.

– Dagens uttalande från Sabuni gör inte extraval till ett mindre tänkbart alternativ. Men mycket kan fortfarande hända. Det blir nog nya talmansrundor där man försöker hitta ett regeringsunderlag, men det är inte omöjligt att vi har en sådan låsning att det blir extraval ändå, säger Stefan Dahlberg.

– Just nu talar mycket för extraval. För Löfven ser det ganska kört ut nu att få ihop stöd för sin budget som kommer överens, säger Jenny Madestam.

