Statsvetare: Svårt för L att få moderata stödröster

Så gjordes undersökningen

SCB:s undersökning genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 190 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Det totala antalet svarande är 4 319, vilket motsvarar 47,0 procent. Data samlades in under perioden 28 oktober till 25 november. Undersökningen om partisympatier avser inte någon speciell politisk nivå (riksdag, region, kommun) och handlar om just sympatier, inte vad man skulle rösta på om det var val i dag.