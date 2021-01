Stefan Löfven: Testningen borde ha kommit igång tidigare

I december kom coronakommissionen med sin första rapport som pekade på allvarliga brister i den svenska äldreomsorgen. Samtidigt ökar kritiken från oppositionen om hur regeringen hanterat coronakrisen. Statsminister Stefan Löfven (S) har fått kritik för att skylla tillkortakommandena i hanteringen på kommuner och regioner.

– Jag tar fullt ansvar som statsminister för den strategi vi har. Det står i lagen att det är regeringen som styr riket. Det står också i grundlagen att folkstyret bygger på det kommunala självstyret. Vi har valt en modell där det operativa ansvaret ligger hos olika. Men även om regionerna har ansvaret för sjukvården och smittskyddet kan inte vi säga till regionerna att de får klara sig själva. Då har vi ett ansvar att kliva in. Vi har ansvar för helheten, säger Stefan Löfven när DN möter honom på statsministerns residens i Harpsund.

Statsministern nämner två områden som skulle kunna ha hanterats bättre under pandemins första fas i våras. Det ena är äldreomsorgen där smittan tog sig in via personal och besökare, och ledde till många dödsfall. Det andra är testningen som inte kom igång tillräckligt snabbt.

Foto: Eva Tedesjö

– Det vi har sett är att äldreomsorgen var för svagt rustad. Vi skulle också ha kommit upp i testvolym tidigare. Det är två saker som borde ha varit annorlunda, säger Stefan Löfven.

Han förklarar den sena testningen med att den främsta prioriteten inledningsvis var att trycka ned smittkurvan så mycket som möjligt och att utöka kapaciteten i intensivvården.

– Det lyckades vi med, men det krävde enorma ansträngningar inte minst från sjukvårdens personal. Den första tiden behövdes testningsmaterial och sjukvårds­resurser i sjukvården. Det fanns heller inte etablerade strukturer för omfattande testning att utgå från.

Samtidigt försvarar han besluten som fattades i inledningen av pandemin med att det inte fanns några givna svar på vad som måste göras.

Foto: Eva Tedesjö

– Vi måste vara ödmjuka. Det kom ett helt nytt virus och vi är mitt uppe i en pandemi. När vi sen tittar tillbaks på den här tiden vore det oerhört märkligt om vi skulle komma till en slutsats att allting gick precis som på räls.

Parallellt med den pågående pandemin har det skett ett maktskifte i USA. De sista veckorna inför Joe Bidens tillträde har dominerats av efterdyningarna av Trump-anhängarnas stormning av den amerikanska kongressen.

Stefan Löfven menar att det som hände i USA också kan hända här. Han ser också händelserna som en möjlighet att kritisera sina politiska motståndare på hemmaplan.

– Den typen av krafter finns också i Sverige och i Europa. De antidemokratiska krafterna som verkar genom splittring och motsättningar och inte står upp för människors lika värde – de finns också här. Därför måste man hela tiden bygga demokratin.

– Sverigedemokraterna är en del av den här rörelsen. Vi vet att SD tycker att det som händer i Ungern och Polen är bra och att vi också borde vara där. Där pågår attacker mot fria medier, domstolar och mot akademin.

Foto: Eva Tedesjö

Går det verkligen att jämföra högerextremister i USA med sverigedemokrater?

– Det är ju inte samma organisationer som där. Men Sverigedemokraternas historia glöms så fort bort. De har en annan syn, de står inte upp för människors lika värde och har en annan syn på demokratin. Det är inte exakt samma som i USA men det är samma typ av krafter.

Ungefär var femte väljare, många tidigare S-sympatisörer, föredrar SD. Går det att avfärda ett så stort parti som högerextremister?

– Det här riktar sig inte mot enskilda väljare, men man kan inte bortse från vad partiet står för. Det ena är värderingsmässigt, att de inte står upp för demokratin och människors lika värde. Det andra är att de är ett högerparti med skattesänkningar och attacker på fackföreningsrörelsen genom att vilja ta bort de regionala skyddsombuden.

– Bara för att enskilda människor sympatiserar med dem kan vi inte låta bli att ta den ideologiska diskussionen. Det är vi skyldiga att göra.

Foto: Eva Tedesjö

Tidigare i veckan intervjuades moderatledaren Ulf Kristersson i SVT:s program 30 minuter och sade där att han tycker att Sverigedemokraterna förändrats till det bättre under senare tid.

Stefan Löfven anser att M-ledarens uttalande är ett sätt att kratta för ett kommande samarbete med Sverigedemokraterna.

– Kristersson blandar bort korten och använder sig av principen att ändamålen helgar medlen. Det är klart att han kan komma överens om ett antal sakfrågor. Men sen kommer det: hur ska det vara med public service och fria medier? Det är klart att SD kommer att använda sin makt.

Men är det något fel med att komma överens i sakfrågor där man tycker ungefär lika?

– Det hade varit bra om Moderaterna försökt att komma överens med oss också. Moderaterna går ur energiöverenskommelsen, kan inte vara med i förhandlingarna om brottsligheten, kan inte slutföra förhandlingarna om försvaret och migrationen. I sådana förhandlingar måste man kompromissa och inte bara säga: om vi inte får som vi vill så vill vi inte vara med. Istället vänder de sig till extrema krafter för att hitta samarbete.

Foto: Eva Tedesjö

Samtidigt som DN möter statsministern pågår en infekterad debatt i Liberalerna om partiet ska hålla fast vid januariavtalet med regeringen eller bryta sig loss och slå in på en tydligare borgerlig linje. L-ledaren Nyamko Sabuni hotade nyligen med att lämna januariavtalet om regeringen går vidare med ett förslag om migrationspolitiken som nu är ute på remiss.

– Propositionen är inte ens framme ännu. När remissvaren har kommit ska vi titta på dem och skriva propositionen. Jag vill absolut inte på något sätt lägga mig i Liberalernas process. Det är deras process helt och hållet.

Kommer du att utlysa extra val om L väljer att lämna budgetsamarbetet?

– Jag vill inte spekulera i sådana saker. Jag har full respekt för Liberalernas interna diskussioner. Sen får vi se.