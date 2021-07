Stenkastning mot danskar påverkar Bornholms turistsäsong: ”En form av terrorism”

Han har suttit med en kudde framför överkroppen hela vägen mellan Malmö och Ystad. Kjeld Funk-Pedersen och hans fru Hanne tvekade in i det sista. Skulle de våga köra?

– Jag har haft ont i magen hela vägen. Men vi har kört långsamt och jag har suttit i baksätet för säkerhets skull, säger Hanne Funk-Pedersen.

Väl trygga i kön till Bornholmsfärjan i Ystads hamn andas hon ut. De har haft solskydden nedfällda hela vägen som ett extra skydd mot eventuellt glassplitter. Andra danska bilister kör nu bil iklädda visir och cykelhjälm.

Det låter som ett dåligt skämt. Men stenkastningen mot danska bilister längs E65 mellan Malmö och Ystad har fått allvarliga konsekvenser. En man har blivit blind på ena ögat och fått tänderna krossade. Flera har skadats lindrigt.

– Det är förfärligt. Jag hoppas verkligen att polisen tar dem, säger Hanne Funk-Pedersen.

Hanne Funk-Pedersen och hennes man övervägde att inte resa alls. Nu har maken haft en kudde framför sig vid ratten hela vägen mellan Malmö och Ystad. Själv har hon suttit i baksätet. Foto: Anders Hansson

Det började redan i april. Men inte förrän i juni förstod drabbade bilförare och den svenska polisen vad det var som pågick. Då hade en dansk man, för andra gången i rad på sträckan, fått en sten kastad genom bilrutan och skrev om händelsen i sociala medier. Responsen blev massiv – många hade varit med om samma sak.

I dagsläget har polisen fått in 90 anmälningar där danskar utsatts för stenkastning på E65 sträckan mellan Malmö och Ystad . Många danskar färdas på vägen eftersom den viktigaste färjeförbindelsen för persontrafik till Bornholm utgår från Ystads hamn.

I midsommarveckan fick händelserna ytterligare uppmärksamhet när den danska justitieministern Nick Hækkerup (S) röt till i danska medier. Han hade då kontaktat sin svenska kollega Morgan Johansson (S) för att få svar på hur Sverige agerar.

– Det är helt oacceptabelt och väldigt allvarligt, sa Nick Hækkerup till danska Tv2.

Både helikopter och polisens drönarpiloter har engagerats i insatsen. Foto: Anders Hansson

Svaret blev att de svenska myndigheterna ser mycket allvarligt på stenkastningen. Och polisen har mobiliserat. Längs hela sträckan mellan Malmö och Ystad står nu polisbilar utplacerade. Helikopter och drönarpiloter har också knutits till insatsen.

– Operativt sett är vi här längs hela sträckan både med målade polisfordon och civila fordon. Vi har helikoptern i luften och UAS-piloter engagerade, det vill säga drönare, säger Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid polisen i region syd.

Ett intensivt utredningsarbete pågår. Polisen pratar med samtliga offer för attackerna, genomför en så kallad ”digital dörrknackning” i området och kartlägger de platser där flest bilister blivit träffade.

– Vi gör en mänsklig profilering för att ta reda på vem som kan ägna sig åt sådant här. Det är ju fullkomligt livsfarligt, säger Ewa-Gun Westford.

Polisens presstalesperson i region syd, Ewa-Gun Westford, har den senaste tiden varit nedringd av dansk press som rapporterat flitigt om stenattackerna. Foto: Anders Hansson

Än har polisen inga misstänkta. Och det är fortsatt oklart hur stenkastningen har gått till. Många drabbade har upplevt att stenarna, som i vissa fall varit stora som knytnävar, kommit från vägrenen. Andra tror att stenarna kommit från mötande trafik. Att en kraftig form av slangbella kan ha använts är en annan teori.

– Vi hade tre incidenter på förmiddagen när vi precis hade påbörjat insatsen, med någon mils avstånd. Då fick vi klart för oss hur svårjobbat detta är. Det tyder på att den eller dem som gör detta hade medhjälpare.

Färjan mellan Ystad och Rønne är den viktigaste rutten för persontrafik mellan Bornholm och det danska fastlandet. Foto: Anders Hansson

Inga attacker har anmälts sedan den stora polisinsatsen drog igång. Däremot har det kommit in anmälningar om stenkastning som skett vid tidigare tillfällen.

Ändå finns det de som är kritiska. En del av de danska bilister vi talar med vid färjan i Ystads hamn menar att den svenska polisen agerat för långsamt.

– Det är en form av terrorism. Jag tycker att insatsen kom för sent och skulle ha prioriterats mycket högre. Som tur är har ingen dött, men äldre människor är skräckslagna, säger bornholmaren Michael Kofoed.

Polisens insatschef Johan Samuelsson berättar att polisen kommer att utvärdera läget efter helgen. Foto: Anders Hansson

Händelserna blixtbelyser också de spänningar som sedan en tid finns mellan länderna. Både Sverige och Danmark har under coronapandemin flera gånger infört regler som försvårat livet för de som arbetar och har familj i gränsregionen. Att 97 procent av all persontrafik mellan Bornholm och det danska fastlandet går via färjeförbindelsen Ystad-Rønne gör saken extra känslig.

Inte minst i fjol blev man i Danmark varse sårbarheten, när den svenska regeringen två dagar före julafton plötsligt stängde gränsen mot Danmark. 10 000 danskar som hade tänkt fira jul på ön fick tänka om. Även sjukhustransporter och arbetspendlare drabbades. ”Det är vår livsnerv som blir avskuren över natten”, kommenterade Bornholms dåvarande kommunstyrelseordförande Winni Grosbøll gränsstängningen.

Efter påtryckningar, bland annat från den danska transportministern, beslutade den svenska regeringen bara något dygn senare att ändå tillåta viss transittrafik genom Sverige till och från Bornholm.

Men gränsstängningen har fått konsekvenser. Danska folketingspolitiker har bland annat diskuterat om det är möjligt att stärka trafiken mellan Själland och Bornholm, för att inte vara så beroende av den svenska vägen.

Gravida Helena Grønhøj har suttit i baksätet på vägen till färjan i Ystad. Både hon och sambon Jacob Gyldenløve har känt sig trygga med den svenska polisens närvaro. Foto: Anders Hansson

Men högst på önskelistan för många står nu ett Bornholmstraktat – ett bindande avtal som skulle säkra trafiken genom Sverige även vid gränsstängningar. Både svenska och danska politiker har de senaste veckorna vallfärdat till Ystads hamn för att uppmärksamma frågan.

Stenkastningen har knappast förbättrat situationen. Redan nu står det klart att attackerna har påverkat Bornholms turistsäsong.

– Vi har haft en del som hört av sig och avbokat sina vistelser på Bornholm på grund av stenkastningen. Det har haft en negativ påverkan, säger Pernille Kofod Lydolph, chef på Bornholms turistorganisation, och tillägger:

– Men vi är glada för insatsen som den svenska polisen nu gör. Den är avgörande för Bornholm och turismen här.

Även Bornholmstrafiken har märkt oron. Många har ringt och frågat om hur de bäst kör andra vägar till Ystad. Andra har velat boka om sin resa och i stället ta den långa färjeförbindelsen från Køge på Själland.

– Men det är framför allt en fraktrutt och den är ofta utsåld, säger Jesper Maach, informatör på Bornholmstrafiken.

Michael Kofoed hoppas på mer samarbete mellan Danmark och Sverige. Coronapandemin har blottlagt många brister, menar han. Foto: Anders Hansson

I bilkön i Ystads hamn kisar bornholmaren Michael Kofoed mot färjan som just lägger till. Han hoppas att den svenska polisens närvaro fortsätter längs E65 tills någon gripits.

– Vi är nordbor, oavsett om vi bor i Danmark eller Sverige. Att sådana här galningar ska förstöra samarbetet är ju helt fel.

Nu borde både den svenska och danska regeringen göra mer för att förbättra relationerna, menar han.

– Vi har länge haft två socialdemokratiska statsministrar som uppenbarligen inte pratar med varandra. Skåne och Bornholm är så likt och så nära, ändå är det mycket som är besvärligt, säger Michael Kofoed.

Fakta. Bornholm Ön har runt 40.000 invånare. Centralort är Rønne. Färjeförbindelsen mellan Ystad och Rønne är den viktigaste rutten för persontrafik mellan Bornholm och det danska fastlandet. Cirka 97 procent av all persontrafik går den vägen. Överfarten tar lite mer än en timme. Färjeförbindelsen mellan Bornholm och Køge på Själland är framförallt en godsrutt och tar mer än fem timmar. Från Rønne finns också en färja till Sassnitz i Tyskland. Visa mer

