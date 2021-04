Väldigt aktiv – satt han inte i båten så gick han i skogen. Sedan tänker Maria Erlandsson efter lite.

– Han var omtyckt, en sån som pratade med alla. Tänk dig en klassisk fiskargubbe, solbränd och alltid på gång med något, sån var pappa, säger hon.

Marias pappa hette Stig Westberg och han avled på äldreboendet Lantmannavägen i Trollhättan den 24 maj 2019. Där hade han bott sedan 2018 för att få hjälp med vardagen sedan han drabbats av en demenssjukdom. Men även på boendet var han aktiv. Trots demens och trots att han snart skulle fylla 82 år tyckte Stig om att röra på sig.

Fram till dess att han föll och ådrog sig dubbla höftledsfrakturer.

Maria Erlandsson är upprörd över att hennes pappa felbehandlandes på NÄL, men än mer över att sjukhuset två år efter händelsen inte har kunnat presentera en utredning av vad som gick fel. Foto: Anette Nantell

Den 19 april 2019 vill Stig Westberg inte gå upp ur sängen. Han har ont. En sjuksköterska tillkallas och denna konstaterar att ena foten är felställd, att Stig har feber och att han klagar på smärta i höfterna. Han berättar själv att han har ramlat och körs med ambulans till sjukhuset NÄL i Trollhättan.

Här går allt fel.

– Av någon obegriplig anledning så undersöks han inte när han kommer in till NÄL, utan man tar tester och konstaterar att han har en infektion, säger Maria Erlandsson.

Maria Erlandsson visar bilder på sin pappa, en man i 80-årsåldern som hon trots hans demenssjukdom beskriver som en aktiv person. Foto: Anette Nantell

Stig Westberg blir inlagd på en medicinsk avdelning och där ligger han i fem dygn utan tillräcklig smärtlindring, enligt den anmälan som Maria Erlandsson gör till patientnämnden i Västra Götaland. Först på den sjätte dagen röntgas Stig och läkare kan bekräfta att han har två frakturer på höftleden. Dagen därpå opereras han.

– Att över huvud taget få en sådan fraktur om man inte är frisk och rask för övrigt innebär en stor risk för att man inte blir återställd. Det är väldigt stor påfrestning för en äldre människa. Det vi vet är att tiden från diagnos till operation har betydelse för förmågan att återhämta sig, säger Olof Ekre, nytillträdd chefläkare i NU-sjukvården, som omfattar NÄL och Uddevalla sjukhus.

– Vi har en målsättning att hinna med operation av höftfraktur inom 24 timmar och i de allra flesta fall klarar vi det inom 36 timmar. Sex dygn är en lång tid.

Olof Ekre, chefläkare i NU-sjukvården. Foto: Kent Eng/VGR

När Stig Westberg får återvända till boendet i Trollhättan är han så medtagen att han slutar äta. Sedan slutar han dricka. En dryg månad efter fallet avlider han.

– Det gör mig så klart väldigt arg och ledsen att det behövde bli så här för pappa, säger Maria Erlandsson.

Olof Ekre har granskat Stig Westbergs ärende och han säger till DN att det inte med säkerhet går att säga varför han fick fel behandling på NÄL, men att det troligen rör sig om att information i olika journalsystem inte har nått fram till rätt personer.

– Det var många personer inblandade. De som kände patienten bäst var inte med när patienten kom till sjukhuset och det var en försvårande faktor. Man har uppfattat situationen ganska olika och det ledde till att man ställde en diagnos som nog var rätt, men missade en annan som var väldigt viktig och allvarlig. Tyvärr uppmärksammades inte det förrän efter flera dagar, säger han.

Dessutom, menar Olof Ekre, kan det ha spelat in att Stig Westberg var sängliggande på en medicinsk avdelning där man inte har vana att behandla patienter med frakturer.

– Men jag kan tycka efter det jag har sett och läst att det är väldigt svårt att förstå och förklara att man inte letade efter andra möjliga förklaringar till att patienten hade det väldigt svårt, säger han.

Hur kan en patient ligga i flera dagar och ha väldigt ont utan att någon uppmärksammar det?

– Det finns ingen ursäkt för detta, jag tycker att det är under all kritik och jag vill inte på något sätt skyla över det. Det som finns är förklaringar och det första är då detta med informationsöverföring i flera led där man kan mista information. Det är både den mänskliga faktorn och de informationssystem vi har, som kan lämna en del övrigt att önska.

Maria Erlandsson i sitt hem i Stockholm med hunden Sally. Foto: Anette Nantell

Men det är inte så mycket den felaktiga behandlingen på NÄL som gör Maria Erlandsson upprörd, utan det faktum att sjukhuset i dag, nästan precis två år efter händelsen, fortfarande inte har presenterat en utredning av vad som gick snett när Stig Westberg kom till sjukhuset.

Maria Erlandsson har anmält händelsen till såväl patientnämnden i Västra Götalandsregionen som till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I de handlingar som DN har tagit del av framkommer att patientnämnden två gånger har påmint NÄL om att sjukhuset måste inkomma med en fullständig rapport om Stig Westbergs ärende.

– Det är ju helt galet – hur svårt ska det vara? Enda syftet för mig att över huvud taget göra en anmälan är för att förhindra att någon annan ska behöva ligga i sex dygn på det här sättet som pappa. Hur sjutton hamnade han på en medicinsk avdelning när det fanns dokumenterat i dubbla system att det var för ett misstänkt fall som man skickade in honom? säger Maria Erlandsson.

Det här är ett otroligt beklagligt fall och väldigt mycket har gått fel längs vägen

I NÄL:s svar till Ivo skriver sjukhuset att verksamheten tyvärr ”ligger efter med utredningar, bland annat med anledning av covid-19”.

Olof Ekre bekräftar för DN att sjukhusets analys av händelsen har tagit nästan två år att färdigställa och säger samtidigt att NU-sjukvården under en längre tid har haft problem med rutinerna för uppföljning och analys av allvarliga incidenter.

– Vi har haft en struktur för de här utredningarna tidigare, där vi har sagt att de ska ske ute i verksamheterna. Problemet är att en sån här allvarlig händelse händer väldigt sällan och då får man inte riktigt rutinen att hantera det utan fördröjningar. Det har vi nu förändrat genom att ta ett centralt, sjukhusgemensamt ansvar för detta och se till att jaga ledtiderna så vi inte får de här fördröjningarna, säger han.

”Hur sjutton hamnade han på en medicinsk avdelning när det fanns dokumenterat i dubbla system att det var för ett misstänkt fall som man skickade in honom?” säger Maria Erlandsson. Foto: Anette Nantell

I Stig Westbergs fall inleddes en utredning enligt det gamla systemet, men den slutfördes inte eftersom nya rutiner infördes under våren 2020. En ny utredning påbörjade, men den drog emellertid ut på tiden.

– Jag kan inte hitta någon ursäkt för den extremt långa handläggningstiden och återigen finns det en rad förklaringar. Det som ofta förlänger tiden på våra utredningar är när det är många olika delar av vår verksamhet som är inblandade.

Enligt Olof Ekre var den färdigställd och kunde skickas till Ivo fredagen den 16 april – först efter det att DN kontaktat sjukhuset. När DN är i kontakt med Ivo på måndagen kan myndigheten dock inte hitta någon rapport från NÄL, varken bland diarieförda handlingar eller bland inkommande post.

Kan du som chefläkare garantera att nästa patient som kommer in med samma problem Stig Westberg får korrekt behandling?

– Det här är ett otroligt beklagligt fall och väldigt mycket har gått fel längs vägen. Samtidigt är det exceptionellt därför att vi tar emot väldigt många patienter varje dag som läggs in med rätt diagnos och rätt behandling. Just när det gäller informationsöverföring så har vi arbetat väldigt mycket med det i relation till kommuner och primärvård och vi har numer ett elektroniskt system där vi ska föra in tydligare viktiga informationer kring patienten.

DN har bett Ivo att kommentera NÄL:s hantering av Stig Westbergs ärende, men myndigheten har avböjt att yttra sig med hänvisning till ärendet inte är avslutat.

